Μπέλιγχαμ: Βίντεο από τη σφαλιάρα του σε παίκτη της Αργεντινής – Ο έντονος διάλογος με τον Μέσι στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026

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Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί της Αργεντινής για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 στην Ατλάντα μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Η κάμερα κατέγραψε τον Άγγλο σούπερ σταρ Τζουντ Μπέλιγχαμ να χάνει την ψυχραιμία του και να σφαλιαρίζει τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Βαλεντίν Μπάρκο, σε ένα εκρηκτικό φινάλε που σημαδεύτηκε επίσης από τη ένταση για τα Νησιά Φώκλαντ.

Το χαστούκι του Μπέλιγχαμ και η σύρραξη στο χορτάρι

Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα μετά την κατάρρευση της Αγγλίας και την ήττα της με 1-2.

Ο Μπέλιγχαμ έδωσε μια σφαλιάρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Βαλεντίν Μπάρκο, παίκτη της Στρασμπούρ, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί καν στο ματς.



Η ξαφνική αυτή αντίδραση ήρθε στο κλείσιμο μιας αναμέτρησης με τεράστια πολιτική φόρτιση, καθώς η Αντιπρόεδρος της Αργεντινής είχε καλέσει την ομάδα να «πάρει αυτό που της ανήκει» απέναντι στους «πειρατές σφετεριστές», με φόντο τον πόλεμο των Φώκλαντ πριν από 44 χρόνια.

Πριν το χαστούκι, σύμφωνα με την Daily Mail, ο αρχηγός της Τότεναμ και αμυντικός της Αργεντινής, Κριστιάν Ρομέρο, εθεάθη να προκαλεί τον Μπέλιγχαμ αμέσως μετά τη λήξη.

Λίγο αργότερα, ενώ ένας άλλος Αργεντινός παίκτης προσπαθούσε να παρηγορήσει τον Άγγλο μέσο, ο Μπάρκο γύρισε το κεφάλι του και είπε κάτι – χωρίς να είναι ξεκάθαρο προς ποιον ή σε ποια γλώσσα.

Τότε, ο Μπέλιγχαμ ξέσπασε, πλησίασε τον Μπάρκο και του έριξε μια σφαλιάρα στο κεφάλι.

England’s Jude Bellingham smacked an Argentina player on the back of the head after losing in the World Cup semifinal. He should be ashamed. Don’t be a poor loser. pic.twitter.com/LGx7WgcpZp — Jon Root (@JonnyRoot_) July 15, 2026



Ο Μπάρκο αντέδρασε σπρώχνοντάς τον, ενώ ο Νίκολας Οταμέντι έσπευσε επίσης στο σημείο σπρώχνοντας τον Άγγλο σταρ.

Παρά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, ο Μπέλιγχαμ και ο Οταμέντι συνέχισαν να ανταλλάσσουν προκλητικά βλέμματα και φάνηκαν διατεθειμένοι να έρθουν στα χέρια.

Τι πραγματικά ειπώθηκε ανάμεσα σε Μπέλιγχαμ και Μέσι

Μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, τα βλέμματα στράφηκαν και στο σύντομο τετ-α-τετ που είχαν κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με τον Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, ο Άγγλος διεθνής έσπευσε να υποβαθμίσει το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία προσωπική κόντρα ή αντιπαράθεση.

Μιλώντας μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας, ο Μπέλιγχαμ εξήγησε ότι ο διάλογός τους προέκυψε απλώς λόγω διαφορετικών απόψεων σχετικά με ένα φάουλ που δόθηκε υπέρ της Αργεντινής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα AS, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε: «Η κουβέντα με τον Μέσι; Βασικά, συζητούσαμε για ένα φάουλ. Δεν ήταν τίποτα το ασυνήθιστο. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα το διογκώσουν και θα το κάνουν θέμα, αλλά δεν ήταν τίποτα».



Στη συνέχεια, αποκάλυψε πώς ακριβώς εξελίχθηκε ο διάλογος ανάμεσά τους.

«Πίστευα ότι είχε γίνει ένα φάουλ νωρίτερα και εκείνος μού είπε: “Και τι γίνεται με αυτό που έκαναν σε μένα;“. Κι εγώ του απάντησα: “Είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις“, καταλαβαίνετε τι εννοώ;», είπε ο Μπέλιγχαμ.

Παρότι τα πνεύματα είχαν ανάψει κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο Μπέλιγχαμ ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό, περιγράφοντας τη στιγμή ως έναν από τους διαλόγους που προκύπτουν εντελώς φυσιολογικά σε παιχνίδια τέτοιας κρίσιμης σημασίας.

Παρά τη βαθιά απογοήτευση από τον αποκλεισμό της Αγγλίας, ο 23χρονος μέσος δεν δίστασε να αναγνωρίσει την επίδραση του Μέσι στο παιχνίδι, αλλά και το πόσο σπουδαίο είναι να αντιμετωπίζεις έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

«Βρίσκομαι στην πλευρά των χαμένων, κάτι που πονάει πολύ, αλλά είναι προνόμιο να παίζεις εναντίον ενός εκ των κορυφαίων», είπε χαρακτηριστικά.