Τραγωδία στην Αλγερία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 19 τραυματίες από φωτιά σε ορφανοτροφείο

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Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην Αλγερία, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στοιχίζοντας τη ζωή σε έντεκα ανθρώπους και προκαλώντας τον τραυματισμό ακόμη 19.

Η φονική φωτιά εκδηλώθηκε πριν από την αυγή, βυθίζοντας στο πένθος τη χώρα, η οποία τις τελευταίες ημέρες πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα.

Το χρονικό της μοιραίας πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε πριν από τα ξημερώματα στο ίδρυμα «Fondation de l’Enfance Assistée», το οποίο βρίσκεται στον δήμο Μοχαμαντία, ανατολικά της πρωτεύουσας της Αλγερίας, Αλγέρι.

🚨⚫🇩🇿 Drame en Algérie : 11 morts et 19 blessés dans l’incendie d’un foyer pour orphelins (Bilan provisoire) Les services de la Protection civile ont annoncé ce jeudi un bilan provisoire de 11 morts et 19 blessés après l’incendie d’un établissement pour l’enfance assistée situé… pic.twitter.com/8vwjgpDwXG — LeLien (@LeLienofficiel) July 16, 2026



Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο γύρω στις 3 π.μ. τοπική ώρα, αμέσως μόλις έλαβαν τις πρώτες αναφορές για το ξέσπασμα της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια πέντε άτομα με αναπηρία από το φλεγόμενο κτίριο. Ωστόσο, οι απώλειες ήταν βαριές.

Όπως δήλωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, «Ο προσωρινός απολογισμός είναι 11 νεκροί».

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν την ηλικία των θυμάτων ούτε προχώρησαν άμεσα στην αναγνώρισή τους. Την ίδια στιγμή, ανακοινώθηκε ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής «Συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς».

🚨⚫🇩🇿 Drame en Algérie : 11 morts et 19 blessés dans l’incendie d’un foyer pour orphelins (bilan provisoire). Un incendie s’est déclaré dans un établissement pour l’enfance assistée à Mohammadia (Alger). Selon la Protection civile, le bilan provisoire fait état de 11 morts et… pic.twitter.com/hphwIYU5rk — LeLien (@LeLienofficiel) July 16, 2026

Η κατάσταση των τραυματιών και η αντίδραση της κυβέρνησης

Από τους 19 ανθρώπους που τραυματίστηκαν στο συμβάν, οι δέκα έχουν υποστεί εγκαύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σίφι Γκριέμπ, επισκέφθηκε τους τραυματίες που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Εγκαυμάτων Ζεράλντα καθώς και στο Νοσοκομείο Μουσταφά Πασά στο Αλγέρι, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Αλγερίας.

Στο «κόκκινο» η χώρα λόγω καύσωνα

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά στο ορφανοτροφείο παραμένουν άγνωστα.

Το τραγικό αυτό περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο που η Αλγερία βρίσκεται στη δίνη ενός έντονου καύσωνα, ο οποίος έχει προκαλέσει εκατοντάδες πυρκαγιές σε ολόκληρη την επικράτεια.

Παρά την ακραία δραστηριότητα των μετώπων, οι αξιωματούχοι δεν έχουν συνδέσει προς το παρόν τη φωτιά στη Μοχαμαντία με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, η κατάσταση στη χώρα παραμένει κρίσιμη, καθώς σχεδόν 1.000 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων APS, επικαλούμενο τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, οι δυνάμεις της υπηρεσίας έχουν κληθεί να κατασβέσουν συνολικά 913 φωτιές σε εθνικό επίπεδο από τις 8 Ιουλίου.