ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη – Στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές

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Οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο Κώστας Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Μάξιμος Σενετάκης.

Σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκώρου και του Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο ήρθη η ασυλία των 11 βουλευτών που αναφέρονταν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος, Λάκης Βασιλειάδης, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Μαξίμος Σενετάκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Σκρέκας και Κατερίνα Παπακώστα

Συνεπώς στο αρχείο μπαίνει η υπόθεση για τους: Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλειάδη, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Θεόφιλο Λεονταρίδη και Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια.

Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.

Η EPPO διεξάγει αρκετές παράλληλες έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, ώστε η EPPO να μπορέσει να προχωρήσει στις έρευνές της για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, αναζητώντας τόσο επιβαρυντικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων:

παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και επιθεωρητικές διαδικασίες,

αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων,

παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους,

απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων και

ψευδείς πιστοποιήσεις.

Όσον αφορά αυτές τις έρευνες, οι οποίες αφορούν πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν μόνο το 2021, η Εισαγγελία απαγγέλλει τώρα κατηγορίες στον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, στον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για δύο κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης και σε δύο πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για πλημμεληματικές πράξεις, όπως απάτη σε βάρος επιδοτήσεων, απόπειρα απάτης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας στα αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν οι ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί.

Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις.

Οι κατηγορίες εναντίον επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την ποινική δίωξη.

Για τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην βουλευτών, η διαδικασία συνεχίζεται.

Άλλες έρευνες για φερόμενες πράξεις που διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη βρίσκονται σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.