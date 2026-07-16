Κυψέλη: «Το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο» – Οι μαρτυρίες για τις ρωγμές στις πολυκατοικίες και η επιστολή σε κάτοικο που είχε παραπονεθεί

Διαστάσεις έχει λάβει το ζήτημα με τις ρωγμές και τις καθιζήσεις σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και δεκάδες διαμερίσματα κοντά στην πλατεία της Κυψέλης, ύστερα, όπως όλα δείχνουν, από το πέρασμα του μετροπόντικα.

Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας εξέφρασε σύσσωμο την πλήρη στήριξή του στους κατοίκους της περιοχής, που καταγγέλλουν ζημιές από το πέρασμα του μετροπόντικα, ενώ στις 12 το μεσημέρι σήμερα θα γίνει συνάντηση με την «Ελληνικό Μετρό» για τα προβλήματα στις πολυκατοικίες, όπως ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα, με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας να διατάσσει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα μετά τις καταγγελίες των κατοίκων. Ο εισαγγελικός λειτουργός που αναλαμβάνει την έρευνα, καλείται να δει εάν υπάρχει όντως επικινδυνότητα, εάν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις και κατ’ επέκταση να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό έχουν έρθει και διερευνούν το πρόβλημα που ανέκυψε με τα έργα του μετρό στην Κυψέλη, για τη γραμμή 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό. Ήδη ο μετροπόντικας έχει σταματήσει μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια, εδώ και περίπου ένα μήνα, και δεν θα ξεκινήσει την διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TΒΜ.

Η επιστολή

Τουλάχιστον από τον Μάρτιο φαίνεται ότι γνωρίζει η εταιρεία για την ύπαρξη ρωγμών και καθιζήσεων, όπως φαίνεται σε επιστολή της «Ελληνικό Μετρό», που αποκαλύπτουν σήμερα «Τα Νέα».

Στην ίδια επιστολή, με ημερομηνία 30 Απριλίου, φαίνεται ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα των κατοίκων για να γνωστοποιηθούν οι μετρήσεις, αναφέροντας πως «αποτελούν αποσπασματικό μόνο μέρος μιας ευρύτερης επιστημονικής διεργασίας που περιλαμβάνει δεδομένα και αναλύσεις με λεπτομερείς υπολογισμούς εδαφών, κτιρίων και κατασκευών καθώς και της διάνοιξης σήραγγας. Η διαχείριση και η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών εν συνόλω μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από τη συγκεκριμένη ομάδα των εξειδικευμένων μελετητών του έργου και ως εκ τούτου δεν θα συνδράμουν στην περαιτέρω ενημέρωσή σας, πέραν των όσων προφορικά σας γνωρίσαμε».

Πηγές από την «Ελληνικό Μετρό», αλλά και την ανάδοχο υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα των ρωγμών, κάνοντας λόγο για τροχοειδής ρηγματώσεις που δεν επηρεάζουν τη στατικότητα. Οι μηχανικοί, όμως, σε ιδιωτικές συζητήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έκαναν λόγο για μη αναμενόμενες ζημιές, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν ότι σε κάποια σπίτια δεν ανοίγουν οι πόρτες τους λόγω καθιζήσεων.

«Το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο»

«Πράγματι το φαινόμενο αυτό είναι ως εάν υπήρχε ένας σεισμός και οι βλάβες που προκαλούνται από τον σεισμό είναι ομόλογες με τις βλάβες που βλέπουμε… Έχει γίνει καθίζηση του εδάφους, είναι το φαινόμενο ισχυρότερο από κάποιο σεισμό διότι ο σεισμός σε βραχώδες έδαφος επηρεάζει μόνο το κτίριο. Εδώ όμως έχουμε κυρίως από το έδαφος, το οποίο είναι ελαστικό, και θεωρώ ότι το φαινόμενο αυτό είναι εξελισσόμενο. Επομένως πρέπει να περιμένουμε προκειμένου να ληφθούν τα οποιαδήποτε μέτρα και το λέω και υπέρ της μίας πλευράς και της άλλης. Να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου, μία εβδομάδα, 10 ημέρες», είπε στην ΕΡΤ ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικού σχεδιασμού Π. Καρύδης, σχολιάζοντας το πρόβλημα που έχει προκύψει στην Κυψέλη.

Τι λένε οι κάτοικοι της περιοχής

Ένοικοι και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών υποστηρίζουν ότι οι ζημιές δεν είναι λίγες και ζητούν την άμεση παρέμβαση των Αρχών, με την Ελληνικό Μετρό να απαντά πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικής λειτουργίας των κτιρίων, ούτε και επηρεασμός του φέροντος οργανισμού.

Η κυρία Τασούλα μένει σε μία πολυκατοικία με τρία διαμερίσματα και δύο καταστήματα. Από το ένα διαμέρισμα οι ένοικοι έχουν εγκαταλείψει το σπίτι. Λέει πως φοβάται πια με τον παραμικρό θόρυβο και συμπληρώνει στα «Νέα»: «Εδώ και τρεις μήνες, από το πρώτο βράδυ, όλες οι πόρτες σε όλο το κτίριο δεν άνοιγαν. Στο σπίτι υπάρχουν μεγάλες οριζόντιες και διαγώνιες ρωγμές, οι οποίες ξεκίνησαν ως μικρές και έχουν γίνει τεράστιες. Ήρθαν δύο εργάτες και αυτό που έκαναν ήταν να πριονίζουν τις πόρτες για να τις φέρουν σε ευθεία με τις στραβωμένες κάσες. Μας είπαν θα έρθει και ένας ξυλουργός, που δεν ήρθε ποτέ. Σκεφτείτε ότι οι σύρτες δεν κλείνουν. Και ο πιο χαζός καταλαβαίνει ότι έγινε κάποια καθίζηση στο σπίτι, ότι κάτι δεν πάει καλά».

«Αυτά (οι ρωγμές) είναι από περίπου 9 Μαρτίου. Επειδή το φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, οι ρωγμές έχουν αποκτήσει άλλο εύρος τώρα», σημειώνει ιδιοκτήτης στην περιοχή.

Άλλη κάτοικος αναφέρει ότι «σχηματίστηκε ρωγμή ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες. Υπάρχουν αρκετές ρωγμές σε διαμερίσματα, στην τοιχοποιία και στους φωταγωγούς. Φοβάμαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ρωγμές και δεν ξέρω, δεν μπορώ να μαντέψω αν είναι η κολώνα ή κάτι άλλο».

«Φωνάξαμε πολιτικούς μηχανικούς από την κοινοπραξία, οι οποίοι μας είπαν ότι η πολυκατοικία έχει υποστεί μια καθίζηση της τάξεως των 1,8 εκατοστών αλλά ομοιόμορφη και πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου», σημείωσε άλλος ιδιοκτήτης.

«Ξαφνικά άρχισαν μετά τα έργα να εμφανίζονται ρωγμές παντού», λέει ενοικιαστής πολυκατοικίας στον ΑΝΤ1. Τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες, σύμφωνα με τους κατοίκους, εμφανίζουν ρωγμές.

«Μπλόκαρε η πόρτα της πολυκατοικίας. Την έφτιαξαν την ίδια ημέρα, παρόλα αυτά δεν είμαστε σίγουροι για την ασφάλειά μας», τονίζει άλλη ένοικος.

«Ήρθε ο μηχανικός μας είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό αλλά για μας είναι σοβαρό γιατί με τις πρώτες βροχές τον χειμώνα δεν ξέρουμε τι θα γίνει», αναφέρει κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του σταθμού.

Η ανακοίνωση της «Ελληνικό Μετρό»

Σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό σε ανακοίνωση της. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό: Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη του Ελληνικού Μετρό και του Αναδόχου έχουν λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και ενημερώνουν τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν πρέπει να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκδόσεις σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό, όπως επισημαίνει η εταιρεία, εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή -Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.