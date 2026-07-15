Χάρης Δούκας για Κυψέλη: «Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους» – Ζητεί συνάντηση με το υπουργείο Υποδομών και την Ελληνικό Μετρό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το ζήτημα που έχει προκύψει με τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη, στους δρόμους όπου περνά ο μετροπόντικας για την κατασκευή της γραμμής 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό σχολίασε ο Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι «πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», τονίζοντας ότι το θέμα θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Δούκας αναφέρει επίσης ότι «ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».