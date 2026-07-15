Χάρης Δούκας για Κυψέλη: «Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους» – Ζητεί συνάντηση με το υπουργείο Υποδομών και την Ελληνικό Μετρό

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχολίασε το ζήτημα των ρωγμών σε σπίτια στην Κυψέλη, που προκλήθηκαν από τις εργασίες του μετρό για τη γραμμή 4, αναφέροντας ότι πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Έθεσε το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική εξέταση, ενώ ζητεί συνάντηση με το Υπουργείο Υποδομών και την Ελληνικό Μετρό και το θέμα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ζήτημα με τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών του μετρό, σχολίασε ο Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι «πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».
  • Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζητεί συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό, διαμηνύοντας ότι «ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».
  • Ο κ. Δούκας έθεσε το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ το ζήτημα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το ζήτημα που έχει προκύψει με τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη, στους δρόμους όπου περνά ο μετροπόντικας για την κατασκευή της γραμμής 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό σχολίασε ο Χάρης Δούκας.

Κυψέλη: Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρωγμές σε σπίτια μετά τις εργασίες του μετρό

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι «πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», τονίζοντας ότι το θέμα θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Δούκας αναφέρει επίσης ότι «ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

Κυψέλη: Ρωγμές και ζημιές σε σπίτια λόγω του μετροπόντικα καταγγέλλουν οι κάτοικοι – Εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό διερευνούν το πρόβλημα

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ