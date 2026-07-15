Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Μήνυμα από το 112 – Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή, του Δήμου Θέρμης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν επίσης στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Στις 16:15 ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο κάλεσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή είχε τεθεί για την Τετάρτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.