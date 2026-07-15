Φωτιά στην Ελευθερούπολη: Καίει κοντά στην Εγνατία Οδό – Κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίον της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη, Καβάλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παγγαίου. Στο σημείο βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας για τη διερεύνηση των αιτιών.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίον της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη, Καβάλας.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση πλησίον της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη, Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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