Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση

Μαίνεται η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο ήχησε νέο μήνυμα 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής.
Συγκεκριμένα αναφέρει: “Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Βασιλικά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της #Σουρωτής της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #Βασιλικά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026
Νωρίτερα είχε σταλεί και άλλο μήνυμα ώστε οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.