Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση

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Μαίνεται η φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο ήχησε νέο μήνυμα 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής.

Συγκεκριμένα αναφέρει: “Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Βασιλικά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Νωρίτερα είχε σταλεί και άλλο μήνυμα ώστε οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.