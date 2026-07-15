Τραγωδία στη Λέσβο: Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο του τροχαίου με τις 2 νεκρές γυναίκες

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Λέσβο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε σε ένα άκρως επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας – Μόριας, όπου είχε σημειωθεί παρόμοια τραγωδία πριν από ένα μήνα. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

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ΛΕΣΒΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Λέσβου, με δύο γυναίκες νεκρές στο ίδιο επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας – Μόριας.
  • Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο γυναίκες, μία Ελληνίδα και μία Αυστραλή, το οποίο ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η μία εξέπνευσε επί τόπου και η δεύτερη κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
  • Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Λέσβου στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας – Μόριας, εκεί όπου πριν από έναν μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά, έρχεται να προβληματίσει, καθώς το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται άκρως επικίνδυνο.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, η μια Ελληνίδα και η άλλη Αυστραλή, ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δίπλα ουσιαστικά από την κολώνα ηλεκτροφωτισμού όπου είχαν χάσει τη ζωή τους οι δύο νέοι τον Μάιο.

Η μια γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες εξέπνευσε επί τόπου, ενώ η δεύτερη κατά την μεταφορά της στο Νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

ΛΕΣΒΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟ

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