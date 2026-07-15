Τραγωδία στη Λέσβο: Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο του τροχαίου με τις 2 νεκρές γυναίκες

Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Λέσβου στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου Παναγιούδας – Μόριας, εκεί όπου πριν από έναν μήνα έχασαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά, έρχεται να προβληματίσει, καθώς το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται άκρως επικίνδυνο.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, η μια Ελληνίδα και η άλλη Αυστραλή, ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δίπλα ουσιαστικά από την κολώνα ηλεκτροφωτισμού όπου είχαν χάσει τη ζωή τους οι δύο νέοι τον Μάιο.

Η μια γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες εξέπνευσε επί τόπου, ενώ η δεύτερη κατά την μεταφορά της στο Νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.