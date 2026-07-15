Μάρω Κοντού: Η συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 – Ο θάνατος του πατέρα της που την σημάδεψε, η αγάπη για τον χορό και ο μυστηριώδης έρωτας

Η Μάρω Κοντού, η οποία πέθανε σήμερα (15/7), σε ηλικία 92 ετών, είχε δώσει μια απολαυστική συνέντευξη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, “Ενώπιος Ενωπίω” τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη «χρυσή» εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Αποκάλυψε άγνωστες ιστορίες και παρασκήνια, ενώ αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της.

Η Μάρω Κοντού ήταν η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 35 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, αλλά και με την πολιτική αφού υπήρξε βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε ακόμα Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων.

«Είμαι περήφανη για τις ταινίες μου. Τις βλέπω και τις ξαναβλέπω. Με εντυπωσιάζει που τις βλέπει η νέα γενιά. Οι ταινίες αποδίδουν την εποχή εκείνη, δεν υπάρχει χυδαιότητα» περιέγραψε.

«Εγώ πρώτα βγήκα στο θέατρο και μετά έγιναν οι προτάσεις για τις ταινίες. Πήγαιναν στα σίγουρα» πρόσθεσε. «Δεν έχω κρατήσει καμία φωτογραφία. Δεν με ενδιέφεραν. Είχα συνειδητοποιήσει ότι είμαστε περαστικοί» σχολίασε.

«Έχω τελειώσει σχολή χορού, αυτός ήταν ο μεγάλος μου έρωτας» είπε στη συνέχεια. «Είμαι σπάταλη, δεν αγαπούσα ποτέ το χρήμα. Ευτυχώς έχω σπίτι και μένω και μια… τεράστια σύνταξη! 770 ευρώ! Ήταν 800 αλλά πήραν τα 30 πίσω…» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Μεγάλωσα χωρίς μπαμπά»

«Μεγάλωσα χωρίς μπαμπά. Πέθανε από φυματίωση όταν ήμουν 2 ετών. Αυτό είναι το αγκάθι που έχω μέσα μου. Αναζητούσα τον μπαμπά στις σχέσεις μου. Ο άντρας μου είχε χάσει την μητέρα του» σημείωσε. «Στη ζωή μας δεν είχαμε ποτέ διαμάχη. Χωρίσαμε φιλικά. Αγαπηθήκαμε περισσότερο ως χωρισμένοι νομίζω» συμπλήρωσε η Μάρω Κοντού.

«Κάναμε το λάθος και παντρευτήκαμε…» είπε γελώντας. «Ήμασταν ζευγάρι επτά χρόνια και παντρεμένοι για δύο. Το φλερτ με την Βουγιουκλάκη δεν έπαιξε ρόλο, είχαμε απομακρυνθεί διότι έβλεπα ότι είναι φλερτάκιας, αλλά συνειδητά να το ανεχτώ δεν μπορούσα» τόνισε. «Ένας γάμος έγινε στα 25 και ο άλλος στα 45. Ήταν συμπαθέστατος αλλά ήταν λάθος και για τους δυο μας» επεσήμανε για τον δεύτερο γάμο της.

Η γνωριμία με τον Χορν

Η Μάρω Κοντού αναφέρθηκε στην πρώτη της γνωριμία με τον Δημήτρη Χορν, αλλά και στην ατάκα της γιαγιάς της, όταν ανακοίνωσε στην οικογένεια της ότι θα βγει στο θέατρο. «Από την οικογένεια υπήρχε αντίδραση για να μην βγω στο θέατρο. Ιδιαίτερα η γιαγιά, η Σμυρνιά, μου έλεγε ότι είμαι του… δρόμου», είπε η Μάρω Κοντού, η οποία στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρώτη της γνωριμία με τον Δημήτρη Χορν, τον οποίο όπως είπε: «Θαύμαζα, ήταν σπουδαίος».

«Ήταν τυχαίο με τον Χορν. Έψαχνε μια νέα Μελίνα, μια νέα κοπέλα. Έπαιζα με τον Ηλιόπουλο τότε και ήρθε να με δει» επεσήμανε. «Ήταν ένα μικρό αγόρι. Πάνω στη σκηνή ήταν ένα αερικό» ανέφερε για τον Χορν και αποκάλυψε ότι δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι.

Για τον… Αντωνάκη

«Διαφωνώ που κάνουν έγχρωμες τις ασπρόμαυρες ταινίες. Τις προτιμώ έτσι. Αποδίδουν σωστά την εποχή. Τα χρώματα που βάζουν δεν είναι σωστά ούτε κατά διάνοια» υπογράμμισε.

«Στον δρόμο με φωνάζουν “κατεψυγμένο”, “Κυρία Κοκοβίκου” και “τσιριμπίμ τσιριμπόμ”» πρόσθεσε.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ποτέ ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα»

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ποτέ ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δεν ταιριάζαμε καθόλου. Στο θέατρο και στο σινεμά ταιριάζαμε. Δεν μου άρεσε ο χαρακτήρας του, ήταν βωμολόχος από το πρωί έως το βράδυ. Το χιούμορ με χοντρή βωμολογία δεν μου άρεσε. Ήταν δύσκολος άνθρωπος. Επαγγελματίας και ταλαντούχος βέβαια, αλλά δύσκολος» είπε η Μάρω Κοντού.

«Είχα έναν έρωτα μέσα στον χώρο της δουλειάς, δεν έγινε γνωστό και δεν θα γίνει. Στα 60 χρόνια να μην έχεις μία σχέση με έναν πολύ ωραίο άνδρα ηθοποιό; Δεν είχα ποτέ σχέση με διάσημο συμπρωταγωνιστή μου» σχολίασε και αποκάλυψε ότι είχε σχέση και με νεότερο άνδρα.

Τι αποκάλυψε για τις πλαστικές επεμβάσεις

«Έκανα πλαστική έπειτα από υπόδειξη του Φίνου και του Χορν. «Μου είπε φτιάξε λίγο τη μύτη σου» ο Φίνος. Ο Τάκης μου λέει «έχεις μύτη τραγωδού και είσαι κομεντιέν». Και άρα; Το έκανα. Έπειτα έκανα άλλες δύο. Γιατί να μην το πω;» εξομολογήθηκε.

«Δεν μπορούσα να κάνω παιδιά»

«Δεν μπορούσα να κάνω παιδιά. Το έμαθα νέα, βέβαια γύρω στα 35 μου το έψαξα στο εξωτερικό. Πήγα και βρήκα τον γιατρό που βοήθησε την Λόρεν να κάνει παιδί. Μου είπε ότι δεν θα κάνετε παιδί ποτέ αλλά δεν θα βγάλετε ποτέ καρκίνο στην περιοχή. Και μου είπε και κάτι ακόμα: Θα είστε πάντα νεότερη από τις συμμαθήτριές σας κατά 10 χρόνια. Μου είπε και μια φράση σημαντική: Αν θέλετε μπορείτε να υιοθετήσετε και να σας βοηθήσω. Το είχα “φορέσει” τόσο ότι δεν θα κάνω παιδί, που απαγόρευσα στον εαυτό μου να το θέλει. Έχω ανίψια όμως» σημείωσε.

«Εγώ θέλω να πεθάνω στο κρεβάτι μου»

«Εγώ θέλω να πεθάνω στο κρεβάτι μου. Και από ανακοπή γίνεται;» είχε πει ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πότε σκέφτεται να αποσυρθεί από τη σκηνή. «Εννοώ ότι δεν σκοπεύω όσο με παίρνουν τα πόδια μου και το μυαλό μου να είμαι στη σκηνή. Άντε ένα, δύο χρόνια το πολύ. Μπορώ και ζω και χωρίς το θέατρο, άνετα!».

Στην ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου αν κάνει όνειρα για το μέλλον απάντησε με αμεσότητα: «Ναι ένα! Να πεθάνω στον ύπνο μου… Αυτό ονειρεύομαι και δίνω εντολή…».

«Είχα μία ή δύο προτάσεις στο παρελθόν, οι οποίες δεν με ενδιέφεραν»

«Δεν ξέρω γιατί… Δεν είχα ποτέ καμία πρόταση… Φοβούνται μήπως ότι θα είμαι ακριβή; Φοβούνται ότι δεν θα έχω αυτή την εικόνα; Ότι είμαι τώρα μια ώριμη γυναίκα; Και λέω μπορώ να παίξω και τις γιαγιάδες και τις θείες και τις μαμάδες. Μου κάνει εντύπωση. Είχα μία ή δύο προτάσεις στο παρελθόν, οι οποίες δεν με ενδιέφεραν» είχε πει για την απουσία προτάσεων από τα τηλεοπτικά κανάλια. Αμέσως μετά την προβολή της συνέντευξης ήρθε η πρόταση από τον Ανδρέα Γεωργίου για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς», όπου συμμετείχε.

Η ενασχόληση με την πολιτική

«Ήμουν πάντα κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Από τον γέρο Καραμανλή, όταν μου είπαν έλα να βοηθήσεις, πήγα. Αλλά δεν είμαι πολιτικός, το έκανα με κέφι και όρεξη» ανέφερε.

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