Κάμπινγκ: Τα νέα teaser της σειράς μας συστήνουν τους εκκεντρικούς ενοίκους

Τα νέα teaser της σειράς «Κάμπινγκ» του MEGA προβάλλονται ήδη, συστήνοντας τους εκκεντρικούς ενοίκους του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Η ιστορία εστιάζει στη συνάντηση του λογιστή Ιορδάνη (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) και του «Καμπινγκράτορα» Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου), αναδεικνύοντας ένα πολυπρόσωπο σύνολο ηθοποιών που ισορροπούν ανάμεσα στην κωμωδία και τη συγκίνηση.

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Κάμπινγκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα νέα teaser της σειράς «Κάμπινγκ» του MEGA συστήνουν τους εκκεντρικούς ενοίκους του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».
  • Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκονται ο λογιστής Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) και ο «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής (Γιώργος Χρυσοστόμου), των οποίων η συνάντηση αποτελεί την αφετηρία μιας ιστορίας γεμάτης χιούμορ και μυστήριο.
  • Η σειρά ξεχωρίζει για το πολυπρόσωπο πρωταγωνιστικό της σύνολο, ενώ οι ένοικοι του κάμπινγκ, παρά τις παραξενιές τους, γνωρίζουν καλά τι σημαίνει φιλία, αλληλεγγύη και ουσιαστική αποδοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα νέα teaser του «Κάμπινγκ», της σειράς που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA, προβάλλονται ήδη στον τηλεοπτικό αέρα και συστήνουν στους τηλεθεατές τους υπόλοιπους εκκεντρικούς ενοίκους του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

Κάμπινγκ: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς του Mega από τα πρώτα teaser

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκονται ο φιλήσυχος λογιστής Ιορδάνης, που ερμηνεύει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, και ο ιδιόρρυθμος «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Η συνάντηση των δύο αποτελεί την αφετηρία μιας ιστορίας γεμάτης χιούμορ και μυστήριο.

Κάμπινγκ: Τα πρώτα επίσημα καρέ της νέας σειράς του MEGA

Το «Κάμπινγκ» ξεχωρίζει για το πολυπρόσωπο, πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών που δίνει ιδιαίτερη δυναμική στην πλοκή.

Οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου ενσαρκώνουν χαρακτήρες με διαφορετικές διαδρομές, μυστικά και αντιφάσεις, που ισορροπούν ανάμεσα στην κωμωδία και τη συγκίνηση. Παρά τις παραξενιές και τις ιδιαιτερότητές τους, οι ένοικοι του κάμπινγκ γνωρίζουν καλά τι σημαίνει φιλία, αλληλεγγύη και ουσιαστική αποδοχή.

Τα τέσσερα νέα teaser φωτίζουν ακόμη περισσότερες πτυχές της ιδιότυπης κοινότητας του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» και συνεχίζουν την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της νέας σειράς του MEGA.

Δείτε τα teaser εδώ:

 

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