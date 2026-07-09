Κάμπινγκ: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς του Mega από τα πρώτα teaser

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Τα πρώτα teaser της νέας παραγωγής προβάλλονται ήδη και αποκαλύπτουν στους τηλεθεατές τον ξεχωριστό κόσμο της σειράς που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκονται ο φιλήσυχος λογιστής Ιορδάνης, που ερμηνεύει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, και ο ιδιόρρυθμος «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Η συνάντηση των δύο αποτελεί την αφετηρία μιας ιστορίας γεμάτης χιούμορ και μυστήριο.

Το «Κάμπινγκ» ξεχωρίζει για το πολυπρόσωπο, πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών που δίνει ιδιαίτερη δυναμική στην πλοκή.

Οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου ενσαρκώνουν χαρακτήρες με διαφορετικές διαδρομές, μυστικά και αντιφάσεις, που ισορροπούν ανάμεσα στην κωμωδία και τη συγκίνηση.

Παρά τις παραξενιές και τις ιδιαιτερότητές τους, οι ένοικοι του κάμπινγκ γνωρίζουν καλά τι σημαίνει φιλία, αλληλεγγύη και ουσιαστική αποδοχή.

Τα τρία πρώτα teaser ανοίγουν την πύλη του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» και σηματοδοτούν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πρεμιέρα. Σύντομα θα ακολουθήσουν νέα teaser που θα αποκαλύψουν περισσότερα για τους χαρακτήρες, τις ανατροπές και το μοναδικό ύφος της σειράς.

Δείτε τα teaser εδώ: