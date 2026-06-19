Κάμπινγκ: Τα πρώτα επίσημα καρέ της νέας σειράς του MEGA

Το MEGA φέρνει στη δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα καρέ της νέας τηλεοπτικής πρότασης στη μυθοπλασία, «Κάμπινγκ». Η σειρά ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο, με πρωταγωνιστές τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Γιώργο Χρυσοστόμου, και εξερευνά ιστορίες αλληλεγγύης, φιλίας και αποδοχής της διαφορετικότητας.

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Κάμπινγκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το MEGA φέρνει στη δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα καρέ της νέας τηλεοπτικής πρότασης στη μυθοπλασία, «Κάμπινγκ».
  • Η σειρά ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο, με πρωταγωνιστικούς ρόλους τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Γιώργο Χρυσοστόμου.
  • Ένας φιλήσυχος λογιστής εξελίσσεται σε απρόθυμο οικονομικό διαχειριστή της μαφίας και βρίσκει καταφύγιο στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

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Το MEGA φέρνει στη δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα καρέ της νέας σειράς «Κάμπινγκ».

Με αισθητική που αποτυπώνει το νοσταλγικό χρώμα του ελληνικού καλοκαιριού, τα πρώτα scene stills της νέας παραγωγής του MEGA δίνουν τον τόνο μιας ξεκαρδιστικής περιπέτειας, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου, αλλά και ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών.

Κάμπινγκ Κάμπινγκ Κάμπινγκ Κάμπινγκ

Πόσο «μακριά» μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, όταν η ανάγκη για επιβίωση τον αναγκάζει να αλλάξει ζωή; Ένας μέχρι πρότινος φιλήσυχος λογιστής εξελίσσεται, μέσα από μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων, σε απρόθυμο οικονομικό διαχειριστή της μαφίας. Η φυγή του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» μαζί με τα ανυποψίαστα παιδιά του, θα τον φέρει σε επαφή με τους παράξενους ενοίκους του τουριστικού θέρετρου. Παρά τις διαφορές και τα καλά κρυμμένα μυστικά, ανάμεσά τους ξεδιπλώνονται ιστορίες για τη σημασία της αλληλεγγύης, τη φιλία, την αγάπη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το «Κάμπινγκ» έρχεται στο MEGA για να μας θυμίσει πως μερικές φορές, το πιο ασφαλές μέρος για να κρυφτείς, είναι εκεί που όλοι πάνε για να… ξεκουραστούν.

Κάμπινγκ Κάμπινγκ Κάμπινγκ Κάμπινγκ Κάμπινγκ

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη.

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