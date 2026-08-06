UKMTO: Αναφορά για δύο εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

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Συναγερμός σήμανε στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από αναφορά για δύο εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά σε δεξαμενόπλοιο, σε απόσταση περίπου 9 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κουμζάρ, στο Ομάν. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε με καθυστέρηση στη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι αντιλήφθηκε δύο διαδοχικές εκρήξεις ενώ το πλοίο διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η UKMTO διευκρίνισε ότι το πλήρωμα και το δεξαμενόπλοιο είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Η υπηρεσία συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.