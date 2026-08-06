Ντόμπριντ: «Νέα διάσταση» στις απειλές μετά τον εντοπισμό drone με ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στη Λειψία

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, χαρακτήρισε το περιστατικό με την ανεύρεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους με ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε ως «νέα διάσταση» στις απειλές, κάνοντας λόγο για ένα πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης». Το περιστατικό οδήγησε σε διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας και συνέβη σε ένα αεροδρόμιο που αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά υλικού στην Ουκρανία.

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Διεθνή Νέα

Ντόμπριντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Νέα διάσταση» στις απειλές χαρακτήρισε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, τον εντοπισμό drone με ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στη Λειψία, κάνοντας λόγο για ένα πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης».
  • Η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε για δύο ώρες στο αεροδρόμιο της Λειψίας /Χάλε μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μετέφερε «άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό», ο οποίος στη συνέχεια εξουδετερώθηκε.
  • Το περιστατικό αυτό, που προκάλεσε και σύγκρουση αεροπλάνου cargo της DHL με άγνωστο αντικείμενο, έλαβε χώρα σε έναν από τους σημαντικότερους εφοδιαστικούς κόμβους της Γερμανίας για την Ουκρανία.

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«Νέα διάσταση» στις απειλές χαρακτήρισε το περιστατικό με τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Ο Ντόμπριντ έκανε λόγο για ένα πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης», επισημαίνοντας την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης απέναντι σε νέες μορφές απειλών.

«Τίποτα σε αυτή την υπόθεση δεν υποδηλώνει ότι ήταν πράξη ενός ερασιτέχνη. Αντιμετωπίζουμε μια επαγγελματική υβριδική απειλή, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο υπουργός. Στην απειλή αυτή είναι πιθανό να εμπλέκονται «ξένες δυνάμεις», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον Ντόμπριντ, θα ήταν «πολύ απλοϊκό» να σκεφτούμε ότι ένα μόνο μέτρο θα ήταν αρκετό για την αντιμετώπιση αυτού του είδους απειλής, και το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει στόχο «να συμβάλλει σε ένα αίσθημα ανασφάλειας» στη Γερμανία.

Ο υπουργός αρνήθηκε, ωστόσο, να κάνει εικασίες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την υπόθεση αυτή, λέγοντας ότι τα θέματα αυτά ανήκουν πλέον στην έρευνα.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε για δύο ώρες στο αεροδρόμιο της Λειψίας /Χάλε, στην ανατολική Γερμανία, μετά τον εντοπισμό ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μετέφερε «άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό», ο οποίος στη συνέχεια εξουδετερώθηκε, σύμφωνα με τους Γερμανούς ερευνητές.

Το περιστατικό αυτό ήταν ο λόγος που έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο και διαταράχθηκε η εναέρια κυκλοφορία.

Σε δεύτερο χρόνο, ένα αεροπλάνο cargo της DHL που διέκοψε την προσέγγιση για προσγείωση, μετά τον ελιγμό αυτό συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, κάτι που προκάλεσε ελαφρές ζημιές στο αεροπλάνο όπως διαπιστώθηκε μετά την άφιξή του στο Ανόβερο, στη βορειοδυτική Γερμανία.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε είναι ένας από τους σημαντικότερους εφοδιαστικούς κόμβους της Γερμανίας και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού και πολιτικού υλικού στην Ουκρανία, η οποία υποστηρίζεται από το Βερολίνο από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στο έδαφός της.

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