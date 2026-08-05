Σκωτία: 35χρονος σκότωσε 9χρονη σε χώρο κατασκήνωσης – «Είμαστε συντετριμμένοι» λένε οι συγγενής της

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Ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε την Τετάρτη ένας 35χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης Μίνι Μέριμαν, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Άρμπροουθ, στη Σκωτία.

Βρέθηκε τα ξημερώματα σε βιομηχανική περιοχή

Σύμφωνα με την αστυνομία της Σκωτίας, οι Αρχές κλήθηκαν περίπου στις 00:02 τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Elliot Industrial Estate, όπου εντοπίστηκε το 9χρονο κορίτσι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Μίνι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ninewells του Νταντί, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 35χρονος δεν δήλωσε ενοχή

Ο Κρίστοφερ Ράις, 35 ετών, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του παιδιού.

Την Τετάρτη παρουσιάστηκε ενώπιον του Forfar Sheriff Court, όπου δεν υπέβαλε δήλωση επί της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας. Το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του και αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης μέσα στις επόμενες οκτώ ημέρες, αναφέρει το Sky News.

Θύμα και κατηγορούμενος γνωρίζονταν

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο κατηγορούμενος ήταν γνωστός τόσο στο παιδί όσο και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Η οικογένεια της 9χρονης, η οποία κατάγεται από το Γουέστ Γιορκσάιρ, βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές και είχε κατασκηνώσει εκεί.

Παράλληλα, η Αστυνομία της Δυτικής Γιορκσάιρ συνδράμει στις έρευνες της Αστυνομίας της Σκωτίας.

Το συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της αστυνομίας, η οικογένεια της Μίνι ανέφερε:

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια της πολυαγαπημένης μας, της απίστευτης, πανέμορφης και γενναίας Minnie Moo. Η οικογένειά μας ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Οι έρευνες συνεχίζονται

Ο επιθεωρητής της ομάδας μεγάλων ερευνών, Μάικ Νες, δήλωσε ότι οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτά τα γεγονότα, ιδιαίτερα με την οικογένεια της Μίνι. Η αστυνομική παρουσία θα παραμείνει στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες», ανέφερε, καλώντας όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Αστυνομία της Σκωτίας.