Σκωτία: 35χρονος σκότωσε 9χρονη σε χώρο κατασκήνωσης – «Είμαστε συντετριμμένοι» λένε οι συγγενής της

Ένας 35χρονος άνδρας, ο Κρίστοφερ Ράις, κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης Μίνι Μέριμαν, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε βιομηχανική περιοχή της Σκωτίας και υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου, όπου δεν δήλωσε ενοχή, ενώ η οικογένεια της Μίνι εξέδωσε μια συγκινητική ανακοίνωση εκφράζοντας τον συντριπτικό της πόνο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Η 9χρονη Μίνι Μέριμαν, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό της σε βιομηχανική περιοχή στο Άρμπροουθ της Σκωτίας. Φωτογραφία: Αστυνομία της Σκωτίας/PA.
Η 9χρονη Μίνι Μέριμαν, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό της σε βιομηχανική περιοχή στο Άρμπροουθ της Σκωτίας. Φωτογραφία: Αστυνομία της Σκωτίας/PA.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε την Τετάρτη ένας 35χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης Μίνι Μέριμαν, στη Σκωτία. Ο Κρίστοφερ Ράις δεν δήλωσε ενοχή και προφυλακίστηκε.
  • Η 9χρονη Μίνι εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Άρμπροουθ τα ξημερώματα της Δευτέρας και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο.
  • Η οικογένεια της Μίνι, που βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της αστυνομίας δηλώνοντας: «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια της πολυαγαπημένης μας… Minnie Moo».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε την Τετάρτη ένας 35χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης Μίνι Μέριμαν, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Άρμπροουθ, στη Σκωτία.

Βρέθηκε τα ξημερώματα σε βιομηχανική περιοχή

Σύμφωνα με την αστυνομία της Σκωτίας, οι Αρχές κλήθηκαν περίπου στις 00:02 τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Elliot Industrial Estate, όπου εντοπίστηκε το 9χρονο κορίτσι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Μίνι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ninewells του Νταντί, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 35χρονος δεν δήλωσε ενοχή

Ο Κρίστοφερ Ράις, 35 ετών, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του παιδιού.

Την Τετάρτη παρουσιάστηκε ενώπιον του Forfar Sheriff Court, όπου δεν υπέβαλε δήλωση επί της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας. Το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του και αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης μέσα στις επόμενες οκτώ ημέρες, αναφέρει το Sky News.

Θύμα και κατηγορούμενος γνωρίζονταν

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο κατηγορούμενος ήταν γνωστός τόσο στο παιδί όσο και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Η οικογένεια της 9χρονης, η οποία κατάγεται από το Γουέστ Γιορκσάιρ, βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές και είχε κατασκηνώσει εκεί.

Παράλληλα, η Αστυνομία της Δυτικής Γιορκσάιρ συνδράμει στις έρευνες της Αστυνομίας της Σκωτίας.

Το συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της αστυνομίας, η οικογένεια της Μίνι ανέφερε:

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια της πολυαγαπημένης μας, της απίστευτης, πανέμορφης και γενναίας Minnie Moo. Η οικογένειά μας ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Οι έρευνες συνεχίζονται

Ο επιθεωρητής της ομάδας μεγάλων ερευνών, Μάικ Νες, δήλωσε ότι οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτά τα γεγονότα, ιδιαίτερα με την οικογένεια της Μίνι. Η αστυνομική παρουσία θα παραμείνει στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες», ανέφερε, καλώντας όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Αστυνομία της Σκωτίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ