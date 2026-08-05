Στο εδώλιο για υπόθεση διαφθοράς η πρώην πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ – «Δεν έχω τίποτα να κρύψω» υποστηρίζει

Κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό απήγγειλαν οι ουκρανικές εισαγγελικές Αρχές στην πρώην πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλχα Στεφανίσινα, με το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς να εξετάζει πλέον την επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος της.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η Στεφανίσινα δεν δήλωσε δύο διαμερίσματα, ούτε χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν για την ανακαίνισή τους, για την ιατρική περίθαλψη της μητέρας της, για αεροπορικά εισιτήρια και για την ενοικίαση άλλου διαμερίσματος.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι δεν γνωστοποίησε τη χρήση αυτοκινήτου Mercedes, το οποίο ήταν καταχωρημένο στο όνομα υφισταμένης της, ενώ σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή ορισμένα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν μέσω τρίτων προσώπων κατ’ εντολή της.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ακόμη ότι οι συνολικές δαπάνες της υπερέβησαν τα δηλωθέντα εισοδήματα και τις αποταμιεύσεις της. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να απέκτησε μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους υπολογίζεται σε 13,9 εκατομμύρια γρίβνα (περίπου 270.000 ευρώ), σύμφωνα με πληροφορίες της Kyiv Independent.

Αποπέμφθηκε από τον Ζελένσκι

Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε στις 3 Αυγούστου το διάταγμα με το οποίο τερματίστηκε η θητεία της, στο πλαίσιο ευρύτερου ανασχηματισμού της κυβέρνησης και του διπλωματικού σώματος.

Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι η αποχώρησή της ήταν προσωπική της απόφαση, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, ενώ είχε δηλώσει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της συνέβαλε στην ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εδώ και εβδομάδες υπήρχαν έντονες πληροφορίες περί αποχώρησής της εξαιτίας της υπόθεσης διαφθοράς. Σύμφωνα με αναλυτές, η απομάκρυνσή της αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που επιτάχυναν τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό.

Η απάντηση της Στεφανίσινα

Με ανάρτησή της στο Facebook, η πρώην πρέσβειρα αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστικές και ερευνητικές διαδικασίες δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.

«Οποιεσδήποτε δικονομικές ενέργειες αποτελούν μέρος της νόμιμης λειτουργίας του συστήματος επιβολής του νόμου και δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής. Αντιμετωπίζω τις εξελίξεις με ψυχραιμία και χωρίς υπερβολική συναισθηματική φόρτιση», ανέφερε.

Η Στεφανίσινα πρόσθεσε ότι είχε απαντήσει ήδη από πέρυσι στις αναφορές που αφορούσαν την ακίνητη περιουσία της και ότι είχε παραδώσει στους δημοσιογράφους όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το διαμέρισμα που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας.

«Δεν είχα τίποτα να κρύψω τότε και δεν έχω τίποτα να κρύψω τώρα. Το βάρος της απόδειξης ανήκει σε όσους διατυπώνουν τις κατηγορίες. Εγώ θα υπερασπιστώ τη θέση μου με ψυχραιμία και σύμφωνα με τον νόμο. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την έκβαση της υπόθεσης», τόνισε.

Προηγούμενες έρευνες

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά της συνδέεται με υποθέσεις διαφθοράς. Πριν από την άσκηση των νέων κατηγοριών, η Στεφανίσινα είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) για υπόθεση που αφορούσε τον Οργανισμό Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ARMA).

Ουκρανικά μέσα είχαν αναφέρει το 2025 ότι εταιρείες που συνδέονταν με τον πρώην σύζυγό της είχαν λάβει συμβάσεις για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που είχαν κατασχεθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Παράλληλα, η Στεφανίσινα είχε βρεθεί αντιμέτωπη και με ξεχωριστή υπόθεση υπεξαίρεσης το 2019.

Πριν αναλάβει καθήκοντα πρέσβειρας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρμόδια για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση από το 2020 έως το 2025, ενώ παράλληλα υπηρέτησε και ως υπουργός Δικαιοσύνης από το 2024 έως το 2025.