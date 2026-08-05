Μυστήριο αιώνων στον βυθό: Τα υποβρύχια οστά που αλλάζουν όσα ξέραμε για τους χαμένους γίγαντες της Γης

Στα σκοτεινά και απρόσιτα βάθη των υποβρύχιων σπηλαίων της Αυστραλίας, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εκεί, προστατευμένα από το φως του ήλιου, κείτονται τα λείψανα γιγαντιαίων πλασμάτων που κάποτε κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Τώρα, μια νέα επιστημονική ανακάλυψη έρχεται να «διαβάσει» τα κρυμμένα σημάδια πάνω σε αυτά τα αρχαία οστά, ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της εξαφάνισής τους.

Οστά από υποβρύχια σπήλαια φέρουν κρυμμένα «αποτυπώματα» που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πώς οι εξαφανισμένοι γίγαντες κατέληξαν στα βυθισμένα νεκροταφεία τους.

Οστά ζώων που διατηρήθηκαν σε υποβρύχια σπήλαια της Νότιας Αυστραλίας αποκαλύπτουν χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία διαμορφώθηκαν από το σκοτάδι, τα φύκη, τα βακτήρια και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν στους επιστήμονες έναν νέο, ισχυρό τρόπο για να αναπαραστήσουν πώς τα λείψανα της αρχαίας μεγαπανίδας κατέληξαν και διατηρήθηκαν μέσα σε βυθισμένα σπηλαιώδη συστήματα.

Τα οστά που ανασύρονται από υποβρύχια σπήλαια μπορούν να προσφέρουν ένα εξαιρετικό αρχείο του μακρινού παρελθόντος.

Μέχρι τώρα, ωστόσο, οι επιστήμονες δεν διέθεταν έναν αξιόπιστο τρόπο για να προσδιορίσουν πώς τα λείψανα της εξαφανισμένης μεγαπανίδας και άλλων ζώων συσσωρεύτηκαν, διατηρήθηκαν και άλλαξαν μέσα σε αυτά τα βυθισμένα νεκροταφεία.

Μια νέα μελέτη, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Γκρίφιθ (Griffith University), παρέχει στους ερευνητές ένα πλαίσιο για την «ανάγνωση» των στοιχείων που έχουν διατηρηθεί πάνω σε αυτά τα οστά.

Τα «αόρατα» ίχνη που μαρτυρούν το παρελθόν

«Αναλύοντας οστά ζώων από δύο υποβρύχια σπηλαιώδη συστήματα στη Νότια Αυστραλία, αποκαλύψαμε πώς τα διαφορετικά περιβάλλοντα των σπηλαίων αφήνουν διακριτά “αποτυπώματα” διατήρησης πάνω στα σκελετικά κατάλοιπα», δήλωσε η Μεγκ Γουόκερ (Meg Walker), υποψήφια διδάκτωρ υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Τζούλιεν Λούις (Julien Louys), Διευθυντή του Αυστραλιανού Ερευνητικού Κέντρου για την Ανθρώπινη Εξέλιξη.

«Με τη βοήθεια οστών που έχουν χρονολογηθεί με τη μέθοδο του ραδιοάνθρακα, παρακολουθήσαμε πώς οι σκελετοί συσσωρεύονταν και μεταβάλλονταν στο πέρασμα δεκαετιών και αιώνων μέσα σε υποβρύχια σπήλαια, και στη συνέχεια τους συγκρίναμε με εκείνους που είχαν ταφεί σε στεγνά σπήλαια».

«Χρησιμοποιώντας μια σειρά μεθόδων, από τη μακροσκοπική έως τη μικροσκοπική κλίμακα, εξετάσαμε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα υγρά και τα στεγνά σπήλαια. Πράγματα όπως η χωρική κατανομή των οστών και οι επιφάνειές τους, φτάνοντας μέχρι τη στοιχειακή τους σύσταση και τις πρωτεΐνες που έχουν παγιδευτεί στα αρχαία κύτταρα».

Η ανάλυση έδειξε ότι τα υποβρύχια σπήλαια μπορούν να διατηρήσουν τα σκελετικά κατάλοιπα εξαιρετικά καλά. Σε πολλές περιπτώσεις, τα οστά διατήρησαν την αρχική τους δομή και τις εξαιρετικά λεπτομερείς επιφάνειές τους.

Την ίδια στιγμή, τα βυθισμένα σπηλαιώδη περιβάλλοντα δημιούργησαν χαρακτηριστικά χημικά και βιολογικά σημάδια. Ο τύπος των στοιχείων που εντοπίστηκαν σε κάθε οστό εξαρτιόταν, εν μέρει, από την ποσότητα του φωτός στο γύρω νερό και από τους οργανισμούς που ζούσαν εκεί.

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Κοντά στις έντονα φωτισμένες εισόδους των σπηλαίων, διάφορα είδη φυκών και φυτών αναπτύσσονταν μέσα στο νερό.

Οι οργανισμοί αυτοί, μερικές φορές αποικούσαν τις επιφάνειες των οστών, αφήνοντας πίσω τους αναγνωρίσιμα ίχνη. Οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές στις περιοχές του απόλυτου σκότους των σπηλαίων.

Επειδή το ηλιακό φως δεν φτάνει ποτέ σε αυτές τις ζώνες, τα φυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν εκεί, και έτσι τα οστά παρέμεναν συχνά ανέγγιχτα.

Τα οστά που διατηρήθηκαν σε στεγνά σπήλαια παρουσίασαν ένα διαφορετικό σύνολο αλλοιώσεων. Δεν έφεραν τα υδρόβια ίχνη που εντοπίστηκαν στα βυθισμένα λείψανα. Αντίθετα, χερσαία βακτήρια κατανάλωσαν τμήματα των οστών, ενώ ρίζες φυτών χάραξαν μακριές αυλακώσεις κατά μήκος των επιφανειών τους.

Η Γουόκερ και οι συνεργάτες της συνέλεξαν ιστορικά οστά ζώων από το Γκριν Γουότερχολ (Green Waterhole) και το Γκουλντενς Σίνκχολ (Gouldens Sinkhole), δύο υποβρύχια σπηλαιώδη συστήματα κοντά στο Μάουντ Γκάμπιερ (Mount Gambier) της Νότιας Αυστραλίας.

Η ερευνητική ομάδα περιλάμβανε εξειδικευμένους δύτες σπηλαίων από την Ένωση Δυτών Σπηλαίων της Αυστραλίας (Cave Divers Association of Australia).

Τα κατάλοιπα προέρχονταν τόσο από αυτόχθονα όσο και από εισαχθέντα ζώα, συμπεριλαμβανομένων αγελάδων, καγκουρό, εμού, προβάτων, χοίρων, ντίνγκο, κουνελιών, πόσουμ, κουόλ και βαλτοαρουραίων.

Ορισμένα από τα δείγματα ενδέχεται να χρονολογούνται από την εποχή της άφιξης των πρώτων Ευρωπαίων και την ίδρυση της πόλης κατά τη δεκαετία του 1840.

Τα προϊστορικά μυστικά που κρύβουν τα σπήλαια της Αυστραλίας

Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εναποτέθηκαν και αλλοιώθηκαν αυτά τα πιο πρόσφατα οστά, οι ερευνητές είχαν ως στόχο να κατανοήσουν πώς τα απολιθώματα που ανήκουν στην εξαφανισμένη μεγαπανίδα ενδέχεται επίσης να εισήλθαν σε υποβρύχια σπήλαια.

Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν επίσης να αποκαλύψουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες που περιέβαλλαν εκείνα τα αρχαία λείψανα.

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«Η μελέτη παρέδωσε το πρώτο πλαίσιο για την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο σχηματίστηκαν, διατηρήθηκαν και άλλαξαν τα απολιθώματα της μεγαπανίδας σε υποβρύχια σπήλαια», δήλωσε η Γουόκερ (Miss Walker). «Θα προσφέρει στους αρχαιολόγους και τους παλαιοντολόγους παγκοσμίως ένα ισχυρό νέο εργαλείο για την αναπαράσταση των περασμένων περιβαλλόντων και της ιστορίας υπό αυτές τις απαιτητικές συνθήκες».

Η μελέτη με τίτλο «Neotaphonomic characteristics of vertebrate site formation in underwater caves» (Νεοταφονομικά χαρακτηριστικά του σχηματισμού θέσεων σπονδυλωτών σε υποβρύχια σπήλαια) δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One.