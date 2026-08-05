SpaceX: Τμήμα πυραύλου συνετρίβη στη Σελήνη – Οι επιστήμονες αναζητούν τα ίχνη της πρόσκρουσης

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Ένα τμήμα πυραύλου Falcon 9 της SpaceX προσέκρουσε το πρωί της Τετάρτης στην επιφάνεια της Σελήνης, έπειτα από περισσότερο από 18 μήνες ανεξέλεγκτης πορείας στο Διάστημα.

Αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο εξετάζουν τώρα τηλεσκοπικές παρατηρήσεις και άλλα δεδομένα, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την πρόσκρουση και να εντοπίσουν το σημείο της σύγκρουσης.

Πρόσκρουση κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, το αντικείμενο προσέκρουσε περίπου στις 09:35 (ώρα Ελλάδος), ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου 2,43 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 8.700 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για το ανώτερο στάδιο πυραύλου Falcon 9, μήκους περίπου 14 μέτρων και βάρους τουλάχιστον 4 τόνων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 για την εκτόξευση δύο σεληνιακών αποστολών, του αμερικανικού Blue Ghost της Firefly Aerospace και του ιαπωνικού Resilience της ispace.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το τμήμα του πυραύλου δεν επέστρεψε στη Γη, αλλά παρέμεινε να περιφέρεται ανεξέλεγκτα στο διάστημα. Η βαρυτική έλξη της Γης και της Σελήνης, σε συνδυασμό με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, άλλαξαν σταδιακά την τροχιά του, οδηγώντας το σε πορεία σύγκρουσης με τη Σελήνη, κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν.

Οι επιστήμονες αναζητούν τα πρώτα ίχνη

Επειδή η πρόσκρουση σημειώθηκε στη φωτισμένη πλευρά της Σελήνης, δεν ήταν δυνατό να παρατηρηθεί απευθείας από τη Γη.

Αστρονόμοι χρησιμοποιούν τηλεσκόπια για να εντοπίσουν αλλαγές στη φωτεινότητα της επιφάνειας ή ίχνη υλικού που εκτινάχθηκε από τη σύγκρουση. Ο Ροντρίγκο Παλομίνος, εργαζόμενος στο Παρατηρητήριο Παρανάλ στη Χιλή, ανέφερε ότι κατέγραψε μεταβολές στη φωτεινότητα περίπου την αναμενόμενη ώρα της πρόσκρουσης, κάνοντας λόγο για ένα «ενθαρρυντικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτούνται επιπλέον παρατηρήσεις για να επιβεβαιωθεί οριστικά το γεγονός.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ίσως χρειαστούν ώρες ή ακόμη και εβδομάδες μέχρι να υπάρξουν αδιάσειστα στοιχεία για την πρόσκρουση.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη

Η NASA ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για τη Γη, ενώ η πιθανή επιβεβαίωση της πρόσκρουσης θα αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο μεγάλα αντικείμενα αλληλεπιδρούν με τη σεληνιακή επιφάνεια.

Παράλληλα, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν ενδέχεται να συμβάλουν στη βελτίωση της παρακολούθησης τεχνητών αντικειμένων που κινούνται μεταξύ Γης και Σελήνης.

Ανησυχία για τα διαστημικά σκουπίδια

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την αυξανόμενη συσσώρευση διαστημικών απορριμμάτων και τους κινδύνους που αυτά ενδέχεται να δημιουργήσουν για τις μελλοντικές αποστολές.

Ο καθηγητής Διαστημικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, Χιου Λιούις, προειδοποίησε ότι, όσο αυξάνονται οι αποστολές προς τη Σελήνη και αναπτύσσονται μόνιμες υποδομές γύρω από αυτήν, παρόμοια περιστατικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, επιστημονικές εγκαταστάσεις και διαστημικές αποστολές.

Όπως τόνισε, ίσως καταστεί αναγκαία η θέσπιση αυστηρότερων διεθνών κανόνων και προτύπων για τη διαχείριση των αντικειμένων που εγκαταλείπονται στο Διάστημα, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι στις μελλοντικές εξερευνήσεις της Σελήνης.