Κοντά σε συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Κοντά σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται Ιράν και Ομάν. Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι νωρίτερα σήμερα.

«Έχουν συμφωνηθεί οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που προτείνουν το Ιράν και το Ομάν στα Στενά του Ορμούζ, και εφόσον ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρεμποδίσουν την πορεία αυτή, η κοινή δήλωση των δύο χωρών βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης και της τελικής διατύπωσης», ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα ο Εσμαήλ Μπαγκάι. «Η κοινή δήλωση του Ιράν και του Ομάν βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης και της τελικής διατύπωσης», διευκρίνισε.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ εδώ και δύο μήνες «με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ο Εσμαήλ Μπαγκάι αφού τόνισε ότι «μια διμερής συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν από μόνη της δεν θα αρκούσε για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ», εξήγησε ότι «οι αρμόδιες ιρανικές Αρχές εξετάζουν τις τεχνικές, νομικές, ασφαλιστικές και περιβαλλοντικές πτυχές των προτεινόμενων ρυθμίσεων».