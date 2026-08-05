Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κραματόρσκ: Ένας νεκρός και 27 τραυματίες – Εκκενώνονται οικογένειες με παιδιά

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Οι ουκρανικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση εκατοντάδων οικογενειών με παιδιά από το Κραματόρσκ, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή εντείνονται, μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα σε πολυκατοικία της πόλης που άφησε πίσω του έναν νεκρό και 27 τραυματίες.

Το Κραματόρσκ, το σημαντικότερο αστικό κέντρο της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο, βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα κρίσιμη θέση, με τις ρωσικές δυνάμεις να απέχουν λιγότερο από 20 χιλιόμετρα από τα όριά του.

Εντολή εκκένωσης για 525 παιδιά και τους κηδεμόνες τους

Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Ντονέτσκ ανακοίνωσε ότι 525 παιδιά και οι κηδεμόνες τους θα απομακρυνθούν από το Κραματόρσκ και τις γύρω περιοχές.

«Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται, επομένως είναι απαράδεκτο να αφήνουμε τα παιδιά υπό τη συνεχή απειλή των ρωσικών επιθέσεων», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν.

Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, στην πόλη εξακολουθούν να ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 2.000 είναι παιδιά.

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το ρωσικό πλήγμα

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης στο σημείο της ρωσικής αεροπορικής επίθεσης που σημειώθηκε την Τρίτη σε 14ώροφη πολυκατοικία στο Κραματόρσκ.

Έπειτα από περίπου 20 ώρες ερευνών, οι διασώστες ανέσυραν τη σορό ενός ανθρώπου κάτω από τα συντρίμμια, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε έναν νεκρό και 27 τραυματίες.

Τα συνεργεία απομάκρυναν περίπου 72 τόνους ερειπίων και κατάφεραν να θέσουν πλήρως υπό έλεγχο τη φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη, αναφέρει το Mezha.

‼️ 24 people injured in Kramatorsk – this is the information as of 15:45, – according to the regional military administration… As a reminder, this morning, the Russians dropped two aerial bombs on the city. Six apartment buildings, 2 educational institutions, a bank, a post… pic.twitter.com/uXMtYFB2rB — Aid Ukraine UK (@aidukraine_UK) August 5, 2026

Εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο αεροπορικά πλήγματα. Το ένα έπληξε άμεσα την πολυκατοικία, ενώ το δεύτερο εξερράγη σε κοντινή απόσταση.

Από τους βομβαρδισμούς υπέστησαν ζημιές:

έξι πολυκατοικίες,

δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα,

δύο καταστήματα,

ένα εστιατόριο,

ένα καθαριστήριο,

υποκατάστημα τράπεζας,

εγκατάσταση εταιρείας logistics,

λεβητοστάσιο,

υποδομές της πόλης,

καθώς και οχήματα.

Στρατηγικής σημασίας πόλη

Το Κραματόρσκ αποτελεί σήμερα το βασικό διοικητικό και επιμελητειακό κέντρο των ουκρανικών δυνάμεων στο μέτωπο του Ντονέτσκ και βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων.

Η πόλη είχε καταληφθεί προσωρινά από φιλορώσους αυτονομιστές το 2014, όμως ανακαταλήφθηκε λίγους μήνες αργότερα από τον ουκρανικό στρατό. Έκτοτε παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου και θεωρείται κομβικής σημασίας για την άμυνα της ανατολικής Ουκρανίας.