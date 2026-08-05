Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κραματόρσκ: Ένας νεκρός και 27 τραυματίες – Εκκενώνονται οικογένειες με παιδιά

Οι ουκρανικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση εκατοντάδων οικογενειών με παιδιά από το Κραματόρσκ λόγω της εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων, μία ημέρα μετά από πλήγμα σε πολυκατοικία που άφησε έναν νεκρό και 27 τραυματίες. Η πόλη, το σημαντικότερο αστικό κέντρο του Ντονέτσκ υπό ουκρανικό έλεγχο, βρίσκεται σε κρίσιμη θέση με τις ρωσικές δυνάμεις να απέχουν λιγότερο από 20 χιλιόμετρα. Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά την αεροπορική επίθεση που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.

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Διεθνή Νέα

Στιγμιότυπο από βίντεο - Κατεστραμμένη πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, μετά το ρωσικό αεροπορικό πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 27 ακόμη. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση της Πόλης του Κραματόρσκ
Στιγμιότυπο από βίντεο - Κατεστραμμένη πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, μετά το ρωσικό αεροπορικό πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 27 ακόμη. Πηγή: Στρατιωτική Διοίκηση της Πόλης του Κραματόρσκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκατοντάδες οικογένειες με παιδιά εκκενώνονται από το Κραματόρσκ, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται, με την περιφερειακή διοίκηση να ανακοινώνει την απομάκρυνση 525 παιδιών και των κηδεμόνων τους.
  • Ένας νεκρός και 27 τραυματίες είναι ο απολογισμός από το πρόσφατο ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Κραματόρσκ, με εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές της πόλης.
  • Το Κραματόρσκ, το σημαντικότερο αστικό κέντρο του Ντονέτσκ υπό ουκρανικό έλεγχο, βρίσκεται σε κρίσιμη θέση, καθώς αποτελεί βασικό διοικητικό και επιμελητειακό κέντρο των ουκρανικών δυνάμεων.

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Οι ουκρανικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση εκατοντάδων οικογενειών με παιδιά από το Κραματόρσκ, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή εντείνονται, μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα σε πολυκατοικία της πόλης που άφησε πίσω του έναν νεκρό και 27 τραυματίες.

Το Κραματόρσκ, το σημαντικότερο αστικό κέντρο της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο, βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα κρίσιμη θέση, με τις ρωσικές δυνάμεις να απέχουν λιγότερο από 20 χιλιόμετρα από τα όριά του.

Εντολή εκκένωσης για 525 παιδιά και τους κηδεμόνες τους

Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Ντονέτσκ ανακοίνωσε ότι 525 παιδιά και οι κηδεμόνες τους θα απομακρυνθούν από το Κραματόρσκ και τις γύρω περιοχές.

«Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται, επομένως είναι απαράδεκτο να αφήνουμε τα παιδιά υπό τη συνεχή απειλή των ρωσικών επιθέσεων», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν.

Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, στην πόλη εξακολουθούν να ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 2.000 είναι παιδιά.

Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το ρωσικό πλήγμα

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης στο σημείο της ρωσικής αεροπορικής επίθεσης που σημειώθηκε την Τρίτη σε 14ώροφη πολυκατοικία στο Κραματόρσκ.

Έπειτα από περίπου 20 ώρες ερευνών, οι διασώστες ανέσυραν τη σορό ενός ανθρώπου κάτω από τα συντρίμμια, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε έναν νεκρό και 27 τραυματίες.

Τα συνεργεία απομάκρυναν περίπου 72 τόνους ερειπίων και κατάφεραν να θέσουν πλήρως υπό έλεγχο τη φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη, αναφέρει το Mezha.

Εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο αεροπορικά πλήγματα. Το ένα έπληξε άμεσα την πολυκατοικία, ενώ το δεύτερο εξερράγη σε κοντινή απόσταση.

Από τους βομβαρδισμούς υπέστησαν ζημιές:

  • έξι πολυκατοικίες,
  • δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα,
  • δύο καταστήματα,
  • ένα εστιατόριο,
  • ένα καθαριστήριο,
  • υποκατάστημα τράπεζας,
  • εγκατάσταση εταιρείας logistics,
  • λεβητοστάσιο,
  • υποδομές της πόλης,
  • καθώς και οχήματα.

Στρατηγικής σημασίας πόλη

Το Κραματόρσκ αποτελεί σήμερα το βασικό διοικητικό και επιμελητειακό κέντρο των ουκρανικών δυνάμεων στο μέτωπο του Ντονέτσκ και βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων.

Η πόλη είχε καταληφθεί προσωρινά από φιλορώσους αυτονομιστές το 2014, όμως ανακαταλήφθηκε λίγους μήνες αργότερα από τον ουκρανικό στρατό. Έκτοτε παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου και θεωρείται κομβικής σημασίας για την άμυνα της ανατολικής Ουκρανίας.

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