Καστοριά: Νέα τηλεφωνική απάτη με λεία 15.000 ευρώ – «Μαϊμού» λογιστές έπεισαν ηλικιωμένη να παραδώσει οικονομίες και τιμαλφή

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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου. Οι δράστες την έπεισαν να τους παραδώσει 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 8.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιτήδειοι τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και συστήθηκαν ως λογιστές. Οι δράστες χρησιμοποίησαν πιεστικό ύφος και ισχυρίστηκαν ότι γνώριζαν την οικονομική της κατάσταση.

Πώς έπεισαν την ηλικιωμένη

Οι άγνωστοι ενημέρωσαν την ηλικιωμένη ότι είχαν προκύψει επείγουσες φορολογικές εκκρεμότητες, οι οποίες έπρεπε να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να αποφύγει υποτιθέμενες κυρώσεις.

Οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν ότι έπρεπε να συγκεντρώσει τα μετρητά και τα τιμαλφή που διατηρούσε στην κατοικία της. Λίγη ώρα αργότερα, ένας συνεργός τους εμφανίστηκε στο σπίτι της, προκειμένου να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Η γυναίκα, θεωρώντας ότι ακολουθούσε τις οδηγίες των λογιστών για τη διευθέτηση της υπόθεσης, παρέδωσε στον άγνωστο άνδρα 7.000 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ.

Η καταγγελία στην Αστυνομία

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη αρκετές ώρες αργότερα, όταν επικοινώνησε με συγγενικά και οικεία της πρόσωπα και τους περιέγραψε όσα είχαν συμβεί.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή. Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.