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Έκρηξη σε αυτοκίνητο στη Ρωσία: Τραυματίστηκε σοβαρά διευθυντής εργοστασίου κατασκευής drones, νεκρός ο οδηγός του

Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones, ανατινάχθηκε στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδίου και τον θάνατο του οδηγού του. Οι ρωσικές αρχές διεξάγουν έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, καθώς η εταιρεία «Uraldronzavod» και ο διευθυντής της έχουν τεθεί υπό ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις λόγω της υποστήριξής τους στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

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Ρωσία αστυνομία
Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανατινάχτηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones, Βλαντίμιρ Τκατσούκ, στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ. Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο οδηγός του σκοτώθηκε.
  • Η εταιρεία «Uraldronzavod» κατασκευάζει drones τύπου FPV Upyr, τα οποία ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί για επιθέσεις στην Ουκρανία και έχει τεθεί υπό καθεστώς ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων.
  • Οι ρωσικές διωκτικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίσθηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη.

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Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να είναι σε εξέλιξη και τις ρωσικές επιθέσεις να εντείνονται, ερωτήματα προκαλεί η ανατίναξη του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones, Βλαντίμιρ Τκατσούκ στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ. Ο ίδιος τραυματίστηκε, ενώ ο οδηγός του σκοτώθηκε.

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Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας «Uraldronzavod», βρίσκεται στην εντατική και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ οι ρωσικές διωκτικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Ο οδηγός του Βλαντίμιρ Τκατσούκ σκοτώθηκε απο την έκρηξη

Το εργοστάσιο της «Uraldronzavod» έχει την έδρα του στο Γεκατερίνμπουργκ και κατασκευάζει drones τύπου FPV Upyr, τα οποία ο ρωσικός στρατός τα χρησιμοποιεί για επιθέσεις στην Ουκρανία.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταγγείλει ότι: «Η εταιρεία ‘Uraldronzavod’ και ο διευθυντής της έχουν προσελκύσει την προσοχή του ίδιου του προέδρου Πούτιν και απολαμβάνουν την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του ρωσικού υπουργείου Άμυνας».  Η δε εταιρεία «Uraldronzavod» έχει τεθεί υπό καθεστώς ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων λόγω της υποστήριξης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο δε Βλαντίμιρ Τκατσούκ παρουσίασε το 2024 τα drones του στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας, ο Αντρέι Τσερεζόφ, τραυματίσθηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στην Τούλα της δυτικής Ρωσίας.

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