LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Ρωσία: 6 οι νεκροί μετά τις Ουκρανικές επιθέσεις με drones

Νέες λεπτομέρειες για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικές περιοχές, που είχαν ως αποτέλεσμα 6 νεκρούς και 10 τραυματίες, καθώς και ζημιές σε υποδομές. Η Μόσχα απαντά με επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και υποδομές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Πλήγματα με drones
Πηγή φωτό: X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Ρώσων αξιωματούχων, υπάρχουν 6 νεκροί, εκ των οποίων 5 στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας στην παραμεθόρια περιοχή Μπιέλγκοροντ, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με drones.
  • Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας, στοχοποιώντας ιδίως αποθήκες στη Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη 320 ουκρανικών drones σε 19 περιφέρειες.
  • Στο μεταξύ, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, δυο κορίτσια 5 και 10 ετών και ηλικιωμένη σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενων βομβών από τη ρωσική πολεμική αεροπορία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα στοιχεία για τις επιθέσεις των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (drones) έδωσαν στην δημοσιότητα οι ρωσικές αρχές.

Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας: 5 νεκροί και 6 τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Ρώσων αξιωματούχων, υπάρχουν 6 νεκροί.

Οι 5  στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας ακόμη στην παραμεθόρια περιοχή Μπιέλγκοροντ. Παράλληλα τραυματίστηκαν δέκα και προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Σούμι

Πρόκειται για απολογισμό θυμάτων ασυνήθιστα βαρύ για την περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του αχανούς μετώπου, χιλίων και πλέον χιλιομέτρων, στο οποίο αναμετρώνται οι στρατοί των δυο χωρών τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια.

Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βαραμπιόφ ανακοίνωσε τους θανάτους πέντε ανθρώπων και τους τραυματισμούς άλλων έξι. «Το πρωί, δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση drones εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Διευκρίνισε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκι, ιδίως σε αποθήκη. «Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) έξι τραυματίστηκαν», διευκρίνισε.

Στο μεταξύ, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά), που γειτονεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν drone έπληξε αυτοκίνητο αργά χθες Δευτέρα το βράδυ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στην περιφέρεια Λένινγκραντ (βορειοανατολικά), άλλη ουκρανική επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού ηλεκτρονικού καταστήματος Wildberries, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας μέσω Telegram.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντραζντένκα ανέφερε ότι στη Λένινγκραντ καταρρίφθηκαν 17 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και πρόσθεσε πως τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Έκανε επίσης λόγο για πλήγμα σε αποθήκες εταιρίας, χωρίς να την κατονομάσει.

Στο μεταξύ, στη γειτονική Φινλανδία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, οι αρχές ανακοίνωσαν μέσω X την άρση της απαγόρευσης πτήσεων που επέβαλαν προσωρινά στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας.

Η κλιμάκωση από την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας, στοχοποιώντας ιδίως αποθήκες στη Ρωσία, στο πλαίσιο της εκστρατείας της εναντίον ρωσικών υποδομών. Βάζει ειδικά στο στόχαστρο τη Wildberries, τη μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό πως από τις 20:00 χθες Δευτέρα ως σήμερα στις 08:00 καταρρίφθηκαν 320 ουκρανικά drones στους αιθέρες συνολικά 19 περιφερειών ή περιοχών.

Ανέφερε ακόμη ότι έπληξε τέσσερα φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούσε ο ουκρανικός στρατός και εργοστάσιο παραγωγής ανταλλακτικών για αυτοκίνητα στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ.

Δυο πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χτυπήθηκαν στα λιμάνια Μικολάιφ και Πιβντένι και άλλα δύο, που κατ’ αυτό μετέφεραν όπλα και άλλο εξοπλισμό, στο λιμάνι της Οδησσού, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά), δυο κορίτσια 5 και 10 ετών και ηλικιωμένη σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενων βομβών από τη ρωσική πολεμική αεροπορία, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ. Νωρίτερα, ο αξιωματούχος είχε κάνει λόγο για έναν θάνατο.

Ενώ η πόλη Χερσώνα έγινε επίσης στόχος ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης να κάνει λόγο για δυο τραυματίες, νοσηλεύτρια, 52 ετών και πολίτη 58 ετών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ