Βενεζουέλα: Στους 6.125 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συγκλονίζει ο αριθμός των κατοίκων της Βενεζουέλας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τον φονικό σεισμό της 24ης Ιουνίου, και μόνο στο άκουσμά του.

Συγκεκριμένα, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 6.125, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο εβδομαδιαίο πλέον απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε χθες (3/8/2026) από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του κράτους της Λατινικής Αμερικής, τον Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος έκανε λόγο για 5.546 νεκρούς

Εβδομάδες μετά την καταστροφή, δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση των σορών δικών τους ανθρώπων, στα συντρίμμια της πολιτείας Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας του Καράκας, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών, που σημειώθηκαν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον και προκάλεσαν την ολοσχερή κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτιρίων, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Χοσέ Αλεχάντρο Τεράν, επεσήμανε μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ότι συνεχίζουν να αγνοούνται ακόμη, σχεδόν 1.400 άνθρωποι.

Ωστόσο διπλωματικές πηγές και εκτιμήσεις ειδικών, υποδείκνυαν τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή, πως ο αριθμός των αγνοουμένων βρισκόταν πιο κοντά στις 10.000. Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

SI DEPENDE DE ESTE GOBIERNO CHAVISTA-COMUNISTA, NUNCA CONOCEREMOS LA CIFRA REAL

Tras diez días sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.125 la cifra de muertos por el doble terremoto

La tragedia dejó cientos de construcciones destruidas y miles de personas sin hogar; en las zonas… pic.twitter.com/2xITBRqiPI — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) August 4, 2026

Εργασίες κατεδάφισης και καθαρισμού παραμένουν σε εξέλιξη στην πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα θύματα και οι χειρότερες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πέρα από τα 190 ακίνητα που κατέρρευσαν εντελώς, άλλα 856 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Επιπλέον, χιλιάδες κτιριακές δομές χαρακτηρίζονται υπερβολικά επικίνδυνο να κατοικηθούν ή να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

La cifra de muertos que ha dejado el sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6,125, según el balance oficial divulgado el lunes por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez.- Diario Libre https://t.co/QzSCPgn1eG — Osiris de León (@Osirisdleon) August 3, 2026

Σχεδόν 24.000 σεισμοπαθείς εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, στην πρωτεύουσα και στη Γουάιρα. Την Παρασκευή (30/7/2026), το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, ενέκρινε νόμο με σκοπό να αυξηθεί η προσφορά στέγης προς ενοικίαση, ώστε να μπορέσουν να βρουν νέες κατοικίες χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τις δικές τους.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε νωρίτερα χθες πως το κείμενο αυτό, που βάζει ιδίως τέλος σε ρύθμιση που αποθάρρυνε τις ενοικιάσεις, θα επιτρέψει «αμοιβαία επωφελείς» σχέσεις ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στους μισθωτές.

🔴🇻🇪 El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos tras los terremotos en Venezuela aumentó a 6.125. ​En el mismo informe, se menciona que 60.992 personas fueron atendidas en hospitales y 41.624 viviendas resultaron afectadas. pic.twitter.com/Sl7Zgosvt7 — heraldousa (@heraldousa) August 3, 2026



«Εκτιμάμε πως σχεδόν 400.000 ακίνητα» μπορεί να διατεθούν το προσεχές διάστημα προς ενοικίαση χάρη στον νόμο αυτό, είπε η υπηρεσιακή αρχηγός του κράτους, που κυβερνά υπό πίεση των ΗΠΑ.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες, έχει υποσχεθεί ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά, άλλες 10.000 το 2027, ενώ διαβεβαίωσε πως θα προτείνει χορηγήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αγορά νέας κατοικίας με προνομιακούς όρους για τους σεισμοπαθείς.

Ο διπλός σεισμός του Ιουνίου, έχει καταγραφεί ως ο πιο καταστροφικός στην πρόσφατη ιστορία της Βενεζουέλας.