Βενεζουέλα: Ξεκίνησαν οι ελεγχόμενες κατεδαφίσεις κτηρίων μετά τον φονικό διπλό σεισμό

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Οι αρχές της Βενεζουέλας ξεκίνησαν την κατεδάφιση κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον καταστροφικό διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 5.500 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν να αναζητούν τις σορούς των αγαπημένων τους κάτω από τα συντρίμμια στη Λα Γουάιρα, βόρεια του Καράκας, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, 190 κτήρια κατέρρευσαν εξαιτίας του σεισμού και άλλα 856 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Δεν θα κατεδαφιστεί καμιά δομή όσο υπάρχουν ακόμη θύματα που μένουν να βρεθούν», διαβεβαίωνε την Τρίτη απευθυνόμενος στον Τύπο ο υπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης, Φρανσίσκο Γκαρσές.

Η κυβέρνηση υπό την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες αποφεύγει να αναφερθεί στον αριθμό των αγνοουμένων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και ειδικούς, ενδέχεται να φτάνει τους 10.000 ανθρώπους.

Ελεγχόμενες εκρήξεις υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων

Στρατιωτικοί απομόνωσαν χθες ακίνητα, στήνοντας περίμετρο αρκετών τετραγώνων γύρω από αυτά, προτού προχωρήσουν σε ελεγχόμενες εκρήξεις.

Ο δρόμος ήταν αδιάβατος για 700 μέτρα στο οικιστικό συγκρότημα Λουΐσα Κάσερες ντε Αρισμέντι, έξι πολυκατοικίες που είχαν ανεγερθεί από το κράτος. Το πρώτο από τα κτήρια που κατεδαφίστηκαν ήταν πολυκατοικία 12 ορόφων που είχε εν μέρει καταρρεύσει κι είχε πάρει κλίση προς την πλευρά του δρόμου.

Για εβδομάδες γίνονται έργα κατεδάφισης και καθαρισμού των συντριμμιών στη Γουάιρα, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα θύματα και οι πιο εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των σεισμών 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν την παραθαλάσσια περιοχή αυτή της Βενεζουέλας.

Controlled demolition of a partially destroyed building from last months earthquake in Venezuela.

Many more demolitions are expected in the coming months as damaged buildings will have to be brought down before any rebuilding can begin #Venezuela pic.twitter.com/MqYbt0CFxg — CNW (@ConflictsW) July 30, 2026

Η Γενίτ Σαλσέδο, νοικοκυρά, 66 ετών, είπε πως ένιωσε φρικτά, «κατέρρευσε» όταν αισθάνθηκε την έκρηξη. «Ήμουν ακόμη στο σπίτι μου. Ήταν πολύ δυνατή η αίσθηση. Και μας είχαν ειδοποιήσει πως θα γινόταν έκρηξη, η πληροφορία κυκλοφορούσε σε ομάδα ανταλλαγής μηνυμάτων (μέσω WhatsApp) της κοινότητας».

«Πήρα την τσάντα μου κι ήρθα εδώ, στην παραλία, να περιμένω μήπως γίνει κι άλλη έκρηξη», πρόσθεσε.

Στο Πουέρτο Βιέχο, παραλία πλάι στην απαγορευμένη ζώνη, ομάδα εθελοντών και διασωστών έκαναν παύση στις έρευνες. Ορισμένοι μπήκαν στη θάλασσα περιμένοντας να τελειώσουν οι επιχειρήσεις κατεδάφισης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει ότι μόνο οι υλικές ζημιές εξαιτίας του σεισμού έχουν αξία 19,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.