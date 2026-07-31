Τραμπ: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» κατέληξε σε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ίδρυσε κατέληξε σε «ιστορική συμφωνία» για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν μετά τον αφοπλισμό, ενώ μια Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για την ασφάλεια και η Γάζα θα τεθεί υπό νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση. Η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους της συμφωνίας για αφοπλισμό και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, όπως επιβεβαίωσαν δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» κατέληξε σε «ιστορική συμφωνία» για τον «πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων» στη Λωρίδα της Γάζας.
  • Μετά τον αφοπλισμό, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν, ενώ Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για την ασφάλεια της Γάζας.
  • Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η Χαμάς αποδέχθηκε συμφωνία για αφοπλισμό και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, η οποία θα τεθεί πλέον υπό νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», που ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε μια «ιστορική συμφωνία» για τον «πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από την περιοχή μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού της Χαμάς και των υπόλοιπων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γείτονές της», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κλείνοντας, ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Γάζα θα βρίσκεται πλέον στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που υπηρετεί τον λαό της» και συνεχάρη όλους για την εξέλιξη, την οποία χαρακτήρισε «επίτευγμα που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο».

 

Η Χαμάς αποδέχθηκε συμφωνία για αφοπλισμό και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Χαμάς αποδέχθηκε τους όρους συμφωνίας που προβλέπει τον αφοπλισμό της και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

Η Χαμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία

Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που εξακολουθεί να ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς, οι οποίοι μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ έχει κλείσει.

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