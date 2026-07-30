Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Δεύτερη δύσκολη νύχτα στο Ρέθυμνο – Μάχη με τις φλόγες σε Πάρο, Κάλυμνο και Άνδρο

Σκληρές μάχες με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τους ισχυρούς βοριάδες να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Οι πιο δύσκολες επιχειρήσεις εξελίσσονται στο Ρέθυμνο (Άγιο Βασίλειο και Ασώματο), στην Πάρο, την Κάλυμνο και την Άνδρο.

«Σε πολλαπλά μέτωπα επιχειρούν από χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνοντας νυχθημερόν μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας», ανέφερε το απόγευμα της Πέμπτης ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για τις δασικές πυρκαγιές.

Σχετικά με τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ο κ. Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Καίει για δεύτερο 24ωρο η φωτιά στο Ρέθυμνο

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να εξελίσσεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ το βράδυ της Πέμπτης, υπήρξε αναζωπύρωση στην Τριόπετρα.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται από αργά το απόγευμα η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, έπειτα από τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν, όταν το πύρινο μέτωπο απείλησε ακόμη και το εμβληματικό φοινικόδασος της περιοχής. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, νωρίτερα η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες άγγιξαν το φοινικόδασος της Πρέβελης. Ωστόσο, από αργά το απόγευμα η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθηκών κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους διά θαλάσσης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης FRONTEX, προκειμένου να συνδράμει εφόσον απαιτηθεί. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στα μέτωπα του Ρεθύμνου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση.

Μεγάλη αναζωπύρωση στην Πάρο

Μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή κοντά στο Άσπρο Χωριό της Πάρου. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις από την φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 ωστόσο στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα μέσω μηνυμάτων του 112 που εστάλησαν σήμερα οι κάτοικοι των οικισμών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά κλήθηκαν να απομακρυνθούν απ’ αυτούς και να κατευθυνθούν προς Δρυό και Αλυκή.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κάλυμνο

Η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται στην Κάλυμνο, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Βαθύ.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Όπως ανέφερε, η μάχη στο πύρινο μέτωπο συνεχίζεται, ενώ επί ποδός βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός και δημοτικός μηχανισμός, με σημαντική συμβολή και των ενισχύσεων που έφθασαν στο νησί, μεταξύ των οποίων και οι δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ.

«Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο κ. Μαστροκούκος ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με το πρώτο φως της ημέρας, φαίνεται πως έχουν υποστεί ζημιές μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο. Η ακριβής έκταση των ζημιών θα αποτυπωθεί μετά τους απαραίτητους ελέγχους από τα αρμόδια συνεργεία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Υπό δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση κατάσβεσης στην Άνδρο

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 κι εξελίσσεται ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, ωστόσο οι πολύ ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου ‘Ανδρου. Παράλληλα έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο.

Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή ένας 71χρονος – Φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του

Ένας 71χρονος κάτοικος της περιοχής Πρέβελη πρόκειται να μεταφερθεί το βράδυ της Πέμπτης με αεροδιακομιδή στην Αθήνα, προκειμένου να νοσηλευτεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο, μετά τα εγκαύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του. Παρότι η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Βίντεο από τον απεγκλωβισμό 51 ατόμων από την παραλία Πρέβελη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από την παραλία του Πρέβελη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

«Τους είδα με τα μάτια μου» – Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης για τους δύο νεκρούς συναδέλφους του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Κρήτη, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ενώ επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Ιδιαίτερα συγκινητική, ήταν η στιγμή, που μέλος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου, μίλησε σε τηλεοπτικό συνεργείο, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, για την απώλεια των συναδέλφων του.

Με δάκρυα στα μάτια και εμφανή συναισθηματική φόρτιση, αναφέρθηκε στον θάνατο του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι», είπε συγκλονισμένος. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

Η εικόνα του εθελοντή, που λύγισε μιλώντας για τους συναδέλφους του, αντικατοπτρίζει το ψυχικό βάρος, που «σηκώνουν» καθημερινά, όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας ακραίες και επικίνδυνες συνθήκες.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε, περιγράφοντας με λίγες λέξεις. την καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά.