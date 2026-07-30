Σημαντική ανακάλυψη στο Ματζικέρτ: Στο φως βέλη βυζαντινής βαλλίστρας από πολιορκία πριν από την ιστορική μάχη του 1071

Τα μυστικά μιας από τις πιο διάσημες συγκρούσεις του Μεσαίωνα αρχίζουν να αποκαλύπτονται μέσα από το ίδιο το έδαφος της ανατολικής Τουρκίας.

Πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως αυθεντικά πολεμικά κειμήλια που χρησιμοποιήθηκαν λίγο πριν τη μεγάλη σύγκρουση των Βυζαντινών με τους Σελτζούκους.

Αυτά τα υλικά τεκμήρια μας επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε το σκηνικό του πολέμου με πρωτόγνωρη ακρίβεια.

Οι συστηματικές ανασκαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2020 στην πεδιάδα του Μαντζικέρτ (τουρκικά: Malazgirt) στην ανατολική Ανατολία, έφεραν στο φως μια νέα σειρά υλικών τεκμηρίων, τα οποία επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξήχθησαν γύρω από το φρούριο κατά το δεύτερο μισό του 11ου αιώνα.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι (Mehmet Nuri Ersoy), γνωστοποίησε τον εντοπισμό αρκετών αιχμών βλημάτων που ανήκουν σε βαλλίστρες στον τομέα που είναι γνωστός ως Τασμπασί Μεβκιί (Taşbaşı Mevkii).

Η τυπολογία των αιχμών αυτών έχει αποδοθεί από τους ειδικούς στον στρατιωτικό εξοπλισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τον συγκεκριμένο αιώνα.

Ο υπουργός δήλωσε ότι τα νέα αντικείμενα που εντοπίστηκαν κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά προηγούμενων ανακαλύψεων στην ίδια τοποθεσία, και υπογράμμισε ότι η εμφάνισή τους αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες που φωτίζουν τις λιγότερο γνωστές πτυχές της πολιορκίας την οποία επέβαλε ο Βυζαντινός μονάρχης στο οχυρό του Μαντζικέρτ στις 22 και 23 Αυγούστου 1071, μόλις τρεις ημέρες πριν από την καθοριστική αναμέτρηση με τις δυνάμεις του σουλτάνου Αλπ Αρσλάν.

Η κληρονομιά των ελληνιστικών μηχανών στα τείχη του φρουρίου

Η τοποθεσία της ανακάλυψης, η περιοχή που ονομάζεται Τασμπασί (Taşbaşı), βρίσκεται περίπου πεντακόσια μέτρα νοτιοανατολικά της εσωτερικής ακρόπολης του Μαντζικέρτ, μια θέση που οι ιστορικές πηγές αναφέρουν επανειλημμένα για τη στρατηγική της αξία.

Η επιλογή αυτού του σημείου για την τοποθέτηση των πολιορκητικών μηχανών δεν είναι τυχαία, καθώς από εκεί ελεγχόταν η νότια πρόσβαση στο φρούριο και τα τείχη του μπορούσαν να στοχευθούν αποτελεσματικά, διατηρώντας παράλληλα μια σχετική απόσταση ασφαλείας από τους αμυνόμενους.

Οι αρχαιολόγοι που συμμετέχουν στο έργο, το οποίο προωθείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μουσείων του υπουργείου, επιβεβαίωσαν ότι τα κατάλοιπα που ήρθαν στο φως αντιστοιχούν σε μεγάλες αιχμές βελών, ειδικά σχεδιασμένες για να εκτοξεύονται από βαλλίστρες.

Δηλαδή, από τα μεγάλα όπλα στρέψης που κληρονόμησαν οι Ρωμαίοι μηχανικοί από την ελληνιστική παράδοση και τα οποία χρησιμοποιούσε ακόμη ο βυζαντινός στρατός τον 11ο αιώνα ως βασικό συστατικό του πολιορκητικού του πυροβολικού.

Οι πρώτες τυπολογικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα κομμάτια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε το υπουργικό τμήμα, επιτρέπουν την αναμφίβολη ένταξή τους στο βυζαντινό στρατιωτικό ρεπερτόριο της Μακεδονικής και της Κομνήνειας περιόδου.

Τα βλήματα αυτά χαρακτηρίζονται από επιμήκη σιδερένια τμήματα και έντονα πτερύγια που εξασφάλιζαν μεγαλύτερη σταθερότητα στην πτήση και καταστροφικό πλήγμα σε ασπίδες και ξύλινες κατασκευές.

Η παρουσία αυτών των βλημάτων στο υπέδαφος του Τασμπασί δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς σε προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους οι ερευνητικές ομάδες είχαν ήδη εντοπίσει πολυάριθμες αιχμές βελών για πολιορκητική χρήση στην ίδια τοποθεσία, μαζί με χάλκινα νομίσματα που είχαν κοπεί σε βυζαντινά νομισματοκοπεία, γεγονός που υποδήλωνε ήδη έντονη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή κατά το δεύτερο μισό του 11ου αιώνα.

Με τα νέα ευρήματα, το διαθέσιμο υλικό σύνολο εμπλουτίζεται με ένα διαγνωστικό στοιχείο πρώτης τάξεως, καθώς οι βαλλίστρες ήταν εξειδικευμένα όπλα που απαιτούσαν εκπαιδευμένο προσωπικό και πολύπλοκη εφοδιαστική υποστήριξη (logistics), και η παρουσία τους στο αρχαιολογικό αρχείο επιβεβαιώνει ότι ο αυτοκρατορικός στρατός ανέπτυξε μπροστά στο Μαντζικέρτ την πλήρη τεχνική υποδομή της πολεμικής του μηχανής.

Ο ίδιος ο υπουργός Ερσόι, στη δήλωσή του, συνέδεσε ρητά αυτά τα κατάλοιπα με την επιχείρηση πολιορκίας που διέταξε ο Ρωμανός Διογένης, ο οποίος στα μέσα Αυγούστου του 1071 εμφανίστηκε μπροστά στα τείχη της πόλης με σκοπό να κάμψει τη σελτζουκική φρουρά, προτού συνεχίσει την προέλασή του στο εσωτερικό της χερσονήσου.

Η πολιορκία, η οποία διήρκεσε δύο ημέρες, χρησίμευσε ως δοκιμή των επιθετικών δυνατοτήτων του αυτοκρατορικού στρατού και, ταυτόχρονα, αποκάλυψε τις δυσκολίες που ενείχε η κατάληψη ενός καλά εφοδιασμένου οχυρού που υπερασπίζονταν έμπειρα τουρκικά στρατεύματα.

Τα νέα βλήματα που εντοπίστηκαν στο Τασμπασί παρέχουν πλέον αρχαιολογική επιβεβαίωση για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν σε εκείνη την προπαρασκευαστική φάση.

Η χρονολόγησή τους στον 11ο αιώνα ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την ιστορική στιγμή της πολιορκίας, προσφέροντας στους ερευνητές έναν εξαιρετικά ακριβή χρονολογικό δείκτη για την αξιολόγηση της αλληλουχίας κατοίκησης και χρήσης του χώρου γύρω από το φρούριο.

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι ο τομέας Taşbaşı δεν ήταν άγνωστος σε στρατιωτικά γεγονότα πριν από την άφιξη του Ρωμανού Διογένη. Το 1054, ο σουλτάνος Τουγρούλ Μπέη, ιδρυτής της σελτζουκικής ισχύος στην περιοχή, είχε ήδη πολιορκήσει το Μαντζικέρτ και είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο αυτό ύψωμα ως πλατφόρμα για τις πολιορκητικές του μηχανές.

Το αρχαιολογικό έργο αποκαλύπτει μια περίπλοκη στρωματογραφία, στην οποία τα επίπεδα στρατιωτικής χρήσης υπερτίθενται και αναμειγνύονται, γεγονός που αναγκάζει τους ειδικούς να προβούν σε προσεκτική χρονολογική διάκριση για να αποδώσουν το κάθε εύρημα στην αντίστοιχη εκστρατεία του.

Ωστόσο, οι επικεφαλής του έργου υπογράμμισαν ότι τα βέλη βαλλίστρας που ανασκάφηκαν τώρα, λόγω των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών και του ιζηματογενούς πλαισίου στο οποίο εμφανίστηκαν, αποδίδονται αναμφίβολα στη διάταξη που έστησαν οι Βυζαντινοί μηχανικοί το καλοκαίρι του 1071, και όχι σε προηγούμενα επεισόδια.

Η σημασία αυτής της ανακάλυψης ξεπερνά το απλό συλλεκτικό ή τυπολογικό ενδιαφέρον, καθώς επηρεάζει άμεσα την κατανόηση της δυναμικής της πολιορκίας και την αναπαράσταση των τακτικών κινήσεων που προηγήθηκαν της εκ παρατάξεως μάχης της 26ης Αυγούστου.

Η παρουσία πυροβολικού στρέψης υποδηλώνει ότι ο αυτοκρατορικός στρατός δεν περιορίστηκε σε έναν παθητικό αποκλεισμό, αλλά προσπάθησε ενεργά να παραβιάσει τις άμυνες της ακρόπολης, γεγονός που με τη σειρά του εξηγεί την απόφαση του Αλπ Αρσλάν να προελάσει ταχέως από την περιοχή της λίμνης Βαν για να ανακουφίσει το οχυρό.

Από αυστηρά αρχαιολογική άποψη, η εμφάνιση των βελών βαλλίστρας στο Taşbaşı αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου στη γνώση του υλικού πολιτισμού του βυζαντινού στρατού στα μέσα του 11ου αιώνα και, ειδικότερα, των τακτικών πολιορκίας που χρησιμοποιήθηκαν σε μία από τις πιο καθοριστικές στρατιωτικές εκστρατείες στη μεσαιωνική ιστορία της Εγγύς Ανατολής.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες περιόδους, με την προσδοκία ότι νέες ανασκαφές σε παρακείμενες περιοχές θα προσφέρουν περισσότερα στοιχεία για την ολοκλήρωση του παζλ εκείνων των ημερών του Αυγούστου του 1071.