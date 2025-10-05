Μοναδική ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη – Τα μυστικά πίσω από το πολυτελές «σπα» που βρέθηκε στο σπίτι ενός επισκόπου της Βυζαντινής περιόδου

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Γενική λήψη των ευρημάτων του αρχαίου λουτρού που ανακαλύφθηκε στον Όλυμπο της Αττάλειας. Φωτογραφία: ΑΑ
Γενική λήψη των ευρημάτων του αρχαίου λουτρού που ανακαλύφθηκε στον Όλυμπο της Αττάλειας. Φωτογραφία: ΑΑ

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην Αττάλεια, στην Κουμλούκα, έφεραν στο φως ένα μεγάλο λουτρό, προσκείμενο στην οικία ενός Βυζαντινού επισκόπου στην αρχαία πόλη της Λυκίας, τον Όλυμπο. Με έκταση σχεδόν 200 τετραγωνικών μέτρων, το οικοδόμημα ξεχωρίζει ως ένα ασυνήθιστο παράδειγμα ιδιωτικού αλλά ταυτόχρονα ημι-δημόσιας χρήσης συγκροτήματος της Ύστερης Αρχαιότητας.

Μεσαιωνικό μπουντρούμι και ρωμαϊκή ταφή βρέφους βρέθηκαν σε λαχαναγορά – Τι αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι

Ανασκαφές στην καρδιά της Λυκίας

Ο Όλυμπος, αρχαία πόλη της Λυκίας, ήταν μια από τις έξι ισχυρότερες πόλεις του Κοινού της Λυκίας – μια ομοσπονδία 23 πόλεων που καθιέρωνε την πολιτική επιφάνεια των μελών της – και βρίσκεται στο παραθαλάσσιο Εθνικό Πάρκο Beydaglari στην Αττάλεια.

Οι ανασκαφές στον Όλυμπο, έχουν ξεκινήσει από το 2006, και από τότε, έχουν έρθει στο φως ευρήματα από την Ελληνιστική, τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή περίοδο.
Στον χώρο διενεργούνται ανασκαφές μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον” του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού, σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ανασκαφές σε αρχαία ελληνική πόλη αποκάλυψαν 19 βυζαντινούς τάφους – Γιατί οι αρχαιολόγοι ενθουσιάστηκαν με τον 2.000 ετών ναό του Διός
Αρχαιολόγοι καταγράφουν το υπόκαυστο, σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης στο λουτρό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον Όλυμπο, στην Αττάλεια. Φωτογραφία: ΑΑ
Αρχαιολόγοι καταγράφουν το υπόκαυστο, σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης στο λουτρό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον Όλυμπο, στην Αττάλεια. Φωτογραφία: ΑΑ

O αναπληρωτής καθηγητής Gokcen Kurtulus Oztaskin από το πανεπιστήμιο του Παμούκαλε, επικεφαλής των ανασκαφών, εξήγησε πως  οι τωρινές εργασίες εστιάζουν στις νεκροπόλεις, τα λουτρά, τις ιδιωτικές οικίες και τις εκκλησίες.

Μία από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις, ήταν τα μωσαϊκά στην πρώτη εκκλησία που συναντά κανείς μπαίνοντας από την κύρια είσοδο της πόλης.

Μεγάλο κτήμα βυζαντινής εποχής με ψηφιδωτά ανακαλύφθηκε στη γενέτειρα του Μενάνδρου

Τα δάπεδα τους ήταν καλυμμένα με γεωμετρικά σχέδια και μια εκλεπτυσμένη εκδοχή της τεχνικής opus tessellatum,  όπου μικρές και τραχιές ψηφίδες – από 0,5 ως 2 εκ – συνθέτουν γεωμετρικά μοτίβα.

Λουτρό της οικίας του επισκόπου – Λειτουργούσε και για τους πολίτες

Ανάμεσα στα ευρήματα της φετινής χρονιάς, ξεχωρίζει ένα ευρύχωρο λουτρό, προσκείμενο σε μια ιδιωτική οικία του 5ου ή του 6ου αιώνα μ.Χ.  Ο Oztaskin σημείωσε πως, συνήθως τα λουτρά που συνδέονταν με ιδιωτικές κατοικίες, ήταν μικρά, ενώ η περίπτωση του λουτρού στον Όλυμπο, κάλυπτε σχεδόν 200 τ.μ. – δηλαδή, πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Η ομάδα κατέγραψε ένα ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης, το οποίο αποτελούταν από κάμινο και εγκαταστάσεις θέρμανσης τοίχων, καθώς και θραύσματα από τα εσωτερικά επιχρίσματα των τοίχων. Τα αρχιτεκτονικά αυτά στοιχεία, κάνουν την ανακάλυψη να ξεχωρίζει ως σπάνιο δείγμα του είδους του από την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας.

Αρχαιολόγοι πραγματοποιούν τη συντήρηση μωσαϊκού της εκκλησίας της Βυζαντινής περιόδου στον αρχαίο Όλυμπο. 2 Οκτωβρίου. Φωτογραφία: ΑΑ
Αρχαιολόγοι πραγματοποιούν τη συντήρηση μωσαϊκού της εκκλησίας της Βυζαντινής περιόδου στον αρχαίο Όλυμπο. 2 Οκτωβρίου. Φωτογραφία: ΑΑ

Οι αρχαιολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατοικία και το λουτρό ανήκαν στον επίσκοπο της πόλης, ο οποίος εκείνη την εποχή λειτουργούσε όχι μόνο ως θρησκευτικός ηγέτης, αλλά και ως πολιτική αρχή που έλεγχε τον πλούτο και τους πόρους της Ολύμπου.

Ο Oztaskin υπογραμμίζει: “Το λουτρό δεν προοριζόταν μόνο για ιδιωτική χρήση του επισκόπου. Είχε δύο εισόδους, μία από τον κύριο δρόμο και μια από την οικία. Συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, ο επίσκοπος επέτρεπε στους κατοίκους της πόλης να το χρησιμοποιούν δωρεάν, τόσο για λόγους υγιεινής, όσο και για λόγους υγείας”.

Γεωμετρικά μωσαϊκά δάπεδα που ήρθαν στο φως στη διάρκεια ανασκαφών στον Όλυμπο, στην Αττάλεια. 2 Οκτωβρίου, 2025. Φωτογραφία: ΑΑ
Γεωμετρικά μωσαϊκά δάπεδα που ήρθαν στο φως στη διάρκεια ανασκαφών στον Όλυμπο, στην Αττάλεια. 2 Οκτωβρίου, 2025. Φωτογραφία: ΑΑ

Αποκαθιστώντας την ταφική κληρονομιά του Ολύμπου της Βιθυνίας

Η ομάδα των ανασκαφών έχει αναλάβει την αποκατάσταση των ταφικών μνημείων της πόλης.  Το 2024, ο Oztaskin πληροφορεί ότι ανακαλύφθηκαν δύο σαρκοφάγοι, θρυμματισμένες σε 370 κομμάτια.

Μετά την προσεκτική διαδικασία της συντήρησης, τα κομμάτια ξανασυναρμολογήθηκαν “σαν παζλ” και αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με την αρχική τους μορφή.  Μέχρι τα τέλη του 2025, οι συνολικά τέσσερις σαρκοφάγοι, θα στηθούν ξανά στην αρχική τους θέση ώστε να είναι προσιτές στο κοινό.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε το φτέρνισμά σας; Ειδικός του Cleveland απαντά αν κάνει κακό

Κρυπτόλεξο: Μπορείτε να βρείτε την κρυμμένη λέξη σε 10 δευτερόλεπτα;

Τι σημαίνει για τις τελικές συντάξεις η κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερωρίες – 5 ερωτήσεις κα...

Πάρκινγκ: Μία περιουσία για μία… θέση στάθμευσης – Εκτόξευση των τιμών στην Αθήνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που καθαρίζει σε 14 δευτερόλεπτα

Η ανθρωπότητα ίσως φτάσει στη μοναδικότητα μέσα στους επόμενους 3 μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες
περισσότερα
23:01 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Το χωράφι δίπλα από τον δρόμο έκρυβε έναν «θησαυρό» – Ανακαλύφθηκε αρχαίος οικισμός κατά τη διάρκεια έργων για την κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου

Με μια πρώτη ματιά, η αμμώδης έκταση κοντά στον κεντρικό οδικό άξονα B209, δεν προκαλεί το ενδ...
15:06 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Οι επιστήμονες έκαναν αυτό που δεν περίμενε κανείς – Μετατρέπουν γιγαντιαίες πλάκες από σκυρόδεμα σε… μπαταρίες

Το τσιμέντο έχει μια μακρά ιστορία καινοτομίας που χρονολογείται από το 6.500 π.Χ.  Αν και οι ...
11:31 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Επιστήμονες έκαναν επιτέλους ορατή την ταχύτητα του φωτός – Οι εικόνες θα σας αφήσουν άφωνους

Το 2025, ερευνητές στην Αυστρία κατάφεραν να αποτυπώσουν οπτικά ένα φαινόμενο της ειδικής θεωρ...
09:35 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Πότε μπαίνουν σε τροχιά οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι

Σε φάση πλήρους υλοποίησης εισέρχεται το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα. Τον Νοέμβριο του 2025 πρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης