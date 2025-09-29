Μεσαιωνικό μπουντρούμι και ρωμαϊκή ταφή βρέφους βρέθηκαν σε λαχαναγορά – Τι αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι

Στο κέντρο του Λέστερ, εκεί που ήταν η λαχαναγορά, τώρα ακούς μόνο τους ήχους από σκαπάνες και τα προσεκτικά βουρτσίσματα των επιστημόνων που σκάβουν. Πίσω από τις στοίβες που φτάνουν τα τρία μέτρα, η ομάδα των αρχαιολόγων χαίρεται το κάθε λεπτό από τη σπάνια ευκαιρία, να πραγματοποιήσουν ανασκαφές στον μεγάλο χώρο του κέντρου της πόλης, όπου περπάτησαν άνθρωποι της προϊστορικής εποχής, Ρωμαίοι, Αγγλοσάξονες και πολίτες της Βικτοριανής Αγγλίας.

Την περασμένη εβδομάδα, το δημοτικό συμβούλιο, αποκάλυψε τα ευρήματα από ένα “‘άθλιο” μεσαιωνικό μπουντρούμι που ανακαλύφθηκε στη διάρκεια ανασκαφής, καθώς και ο τάφος ενός βρέφους της Ρωμαϊκής εποχής – περίπου 1.900 ετών.

Η ανασκαφή ξεκίνησε τον Ιούλιο και τις εβδομάδες που έχουν απομείνει μέχρι την ολοκλήρωσή της, αναμένεται ότι θα αποκαλύψει περισσότερα μυστικά του παρελθόντος του Λέστερ. Ο επικεφαλής των ανασκαφών, Δρ. Gavin Speed, εξήγησε: “Αν μας επέτρεπαν, θα σκάβαμε ακόμη πιο βαθιά”.

Σύμφωνα με τον Δρ.Gavin Speed κάτω από ένα ρωμαϊκό στρώμα από τσιμέντο, ανακαλύφθηκε η ταφή ενός παιδιού. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος του δημοτικού συμβουλίου, προϋπολογισμού 8.7 εκατομμυρίων ευρώ, για τη δημιουργία νέας αγοράς.

Ο Δρ. Speed, από την αρχαιολογική υπηρεσία του Λέστερ (ULAS), εξήγησε ότι πραγματοποιεί ανασκαφές στην πόλη για 20 χρόνια. Ανέφερε πως, η ανακάλυψη Ρωμαϊκών ψηφιδωτών στο Λέστερ, πριν από λίγα χρόνια, ήταν “απίστευτη”, όπως και εξίσου ασύλληπτη ήταν και η ανακάλυψη των λειψάνων του Ριχάρδου του ΙΙΙ, σε χώρο πάρκινγκ, το 2012. “Είναι μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουμε τον χώρο της αγοράς, τον οποίο ποτέ δεν καταφέραμε να ερευνήσουμε”, σημείωσε.

Ένα βρέφος θαμμένο κάτω από κτίριο

Στην ανασκαφή, ανακαλύφθηκαν ευρήματα από την μεσαιωνική αγορά και πέτρινοι πάγκοι. Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα, ήταν η ανακάλυψη της Ρωμαϊκής ταφής ενός παιδιού, σύμφωνα με τον Δρ. Speed. “Κάτω από το δάπεδο ενός ξύλινου κτιρίου, βρισκόταν ο τάφος ενός βρέφους”, πληροφορεί ο Δρ. Speed.

“Για εμάς, τους ανθρώπους του 21ου αιώνα, αυτός μπορεί να μοιάζει πολύ παράξενος τρόπος, αλλά δεν ήταν το ίδιο για τους Ρωμαίους”. “Πρόκειται για μια πρακτική που έχει καταγραφεί και αλλού – αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο Λέστερ, υπάρχουν ακόμη δύο”, είπε και συνέχισε: “Τα περισσότερα παιδιά και οι ενήλικες, θάβονταν έξω από την πόλη, σε κοιμητήρια. Τα νεογέννητα ωστόσο και τα βρέφη, δεν θεωρούταν σωστό να θάβονται στις περιοχές αυτές”.

“Το συγκεκριμένο βρέφος, είχε αποτεθεί σκόπιμα κάτω από το έδαφος και πάνω του στρώθηκε ένα δάπεδο από το γνωστό Ρωμαϊκό κονίαμα, opus signinum. Δεν είμαστε σίγουροι για τη χρονολογία που έγινε αυτό, υποθέτουμε ωστόσο πως συνέβη πριν από 1.900 χρόνια”.

“Είναι άγνωστο αν υπήρχε κάποιο νεκροταφείο (γύρω από την ταφή), γνωρίζουμε ωστόσο, ότι το βρέφος αποτέθηκε με προσοχή κάτω από έδαφος και χωρίς κτερίσματα”. Ο Δρ. Speed εξήγησε πως, εν καιρώ οι εμπειρογνώμονες θα προσδιορίσουν και το φύλο του παιδιού.

Μια φριχτή μεσαιωνική φυλακή

Μετά από τετρακόσια χρόνια, ήρθε στο φως το μεσαιωνικό μπουντρούμι, στην θέση της σύγχρονης λαχαναγοράς. Λίγα μέτρα από την μπυραρία του Corn Exchange Wetherspoons, δύο αρχαιολόγοι της υπηρεσίας ULAS, αναζητούσαν τα ευρήματα από τη φυλακή Gainsborough.

Ήταν ένα δημόσιο κτίριο – ορόσημο, όπου πραγματοποιούνταν δίκες, δημοτικές διαδικασίες και εορτασμοί, μέχρι την κατεδάφισή της, το 1748. Σύμφωνα με το βιβλίο του ιστορικού Charles Billson για το μεσαιωνικό Λέστερ, ένας από τους τους άτυχους φυλακισμένους, έγραψε το 1533: “O κύριος δήμαρχος μ’ έστειλε στο φριχτό μπουντρούμι Gaynsborrow και στη συνέχεια, προσφέρθηκε να δέσει τα πόδια μου και να ξαπλώνω σε σκληρές σανίδες, χωρίς κρεβάτι ή άχυρα, χωρίς συντροφιά ή παρηγοριά”.

“Σίγουρα, δεν ήταν και πολύ άνετα”, σημείωσε ο Δρ. Speed. “Οι τοίχοι είναι εξαιρετικά χοντροί. Η φυλακή χτίστηκε για ν’ αντέξει – γι’ αυτό έχει διασωθεί μέχρι σήμερα. Η ομάδα αναλύει τα στρώματα στο μπουντρούμι. Έχουμε αρχείο ενός φυλακισμένου εδώ, ο οποίος χαρακτηρίζει τη φυλακή ως φριχτή. Τα πόδια του ήταν σιδηροδέσμια και αναφέρει ότι αναγκαζόταν να ξαπλώνει σε σκληρές σανίδες, χωρίς άχυρα και καμία συντροφιά. Το δωμάτιο είναι μικροσκοπικό και έχει αρκετό βάθος. Η ανάλυσή μας, θα είναι ενδιαφέρουσα”, είπε.

Η ομάδα ULAS καταγράφει όλα τα ευρήματα πριν ξαναστρωθεί ο χώρος της αγοράς και παραδοθεί στους εμπόρους – στα τέλη του 2026, σε νέα, σύγχρονα σχέδια.

Τι άλλο κρυβόταν κάτω από το έδαφος της αγοράς;

Οι ερευνητές ανακάλυψαν προϊστορικά εργαλεία, ρωμαϊκά πλακίδια και κλιβάνους – τα πρώτα που έχουν βρεθεί ποτέ στο Λέστερ, τη Ρωμαϊκή πόλη Ratae. Η αρχαιολόγος της ULAS, Amber Furmage είπε: “Από τη Ρωμαϊκή και τις μεταγενέστερες περιόδους, ανακαλύψαμε μεγάλη ποικιλία αντικειμένων. Είναι ο νοτιό – ανατολικός τομέας της Ρωμαϊκής πόλης του Λέστερ. Ανακαλύψαμε Ρωμαϊκή κεραμική, αλλά και ευρήματα της μεσαιωνικής περιόδου – και μεταγενέστερων. Βρήκαμε νομίσματα που είχαν κοπεί στην περίοδο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΙ – και ένα πήλινο εργαλείο για το τύλιγμα περουκών”, είπε.

Η ομάδα του πανεπιστημίου, αποκάλυψε τα ευρήματά της για πρώτη φορά στο κοινό, την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο επιβλέπων του χώρου στο ULAS, Joseph Peters είπε ότι, όλο και περισσότεροι περαστικοί σταματούν για να κοιτάξουν μέσα από τα σύρματα, τις συλλογές των ανασκαφών.

“Η αγορά έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των ανθρώπων στο Λέστερ”, είπε χαρακτηριστικά. “Οι εργασίες θα συνεχιστούν για τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχουν πολλά που δεν έχουμε ανακαλύψει. Θα συλλέξουμε τ’ αρχεία μας και θα συντάξουμε αναφορά την οποία θα παρουσιάσουμε στο κοινό”, είπε.

Ο δήμαρχος της πόλης, Peter Soulsby, τόνισε πως, οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν το πλαίσιο της αναβάθμισης της αγοράς, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι κάποια από τα ευρήματα θα δοθούν για έκθεση στο κοινό.