Χειριστές ανιχνευτών μετάλλων ανακάλυψαν τυχαία μεσαιωνικούς θησαυρούς – Έψαχναν γερμανικές βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και βρήκαν «καθαρό χρυσό»

Ερασιτέχνες χειριστές ανιχνευτών μετάλλων ξέθαψαν απίστευτους αρχαίους θησαυρούς από τη γη – αναζητούσαν ρουκέτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποκάλυψαν μεσαιωνικά κύπελλα.

Μια ομάδα ερασιτεχνών χειριστών ανιχνευτών μετάλλων, ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι για μια θρυλική – όπως αποδείχτηκε – περιπέτεια αναζήτησης στην ύπαιθρο και, ανακάλυψε έναν θησαυρό αρχαίων νομισμάτων και κοσμημάτων.

Με έδρα την κεντρική πολωνική πόλη Κάλιζ, η ομάδα των ερασιτεχνών με το όνομα Denar Kalisz, αποκάλυψε αγγεία γεμάτα με νομίσματα και εκατοντάδες γραμμάρια καθαρού χρυσού – ανυπολόγιστης αξίας.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Przemysław Kurowiak, ανέφερε στο Fox News Digital, ότι η ομάδα, πριν από την πρόσφατη επιτυχία, έψαχνε να ανακαλύψει έναν θησαυρό για πάνω από δύο δεκαετίες.

Η ομάδα αναζητούσε γερμανικές ιπτάμενες βόμβες τύπου V-2, όταν «έπεσε» πάνω στον πρώτο θησαυρό. “Η ομάδα μας είναι μια παρέα φίλων με αγάπη για την ανακάλυψη της ιστορίας”, εξηγεί. “Είναι το χόμπι μας”.

Το πρώτο εύρημα, το οποίο ανακάλυψε η Hubert Piasecki στις 7 Ιουνίου, ήταν ένα πήλινο αγγείο με έναν θησαυρό.

“Το αγγείο ήταν γεμάτο με νομίσματα, κοσμήματα και ασημένιες ράβδους από τον πρώιμο Μεσαίωνα, με συνολικά 631 τεχνουργήματα”, εξήγησε ο Kurowiak.

“Το αγγείο περιείχε νομίσματα, διακοσμητικά και ξένα νομίσματα, όπως Αγγλικά (όπως του Βασιλιά Χαρολντ Ι της Αγγλίας), όπως και γερμανικά, ουγγρικά, τσέχικα και άλλα”.

Μετά από μερικές εβδομάδες, στις 28 Ιουνίου, ένα μέλος της ομάδας, ο Michał Makuch, ανακάλυψε ένα αγγείο γεμάτο με νομίσματα του πρώιμου Μεσαίωνα.

Αν και δεν έχει ανοιχθεί ακόμη, ο Kurowiak πληροφόρησε πως, το αγγείο είναι γεμάτο με ασημένια νομίσματα, όπως φάνηκε από τις πρόσφατες αξονικές τομογραφίες.

“Εκεί που πιστεύαμε ότι δεν μπορεί να σταθούμε πιο τυχεροί, ανακαλύψαμε έναν ακόμη θησαυρό – έναν απίστευτο θησαυρό, που περιείχε ένα χρυσό περιδέραιο (222 γραμμάρια καθαρού χρυσού) με ρωμαϊκή επιρροή, ίσως 1.800 ετών”, εξηγεί.

Η ανακάλυψη εντυπωσίασε την αρχαιολογική κοινότητα στην Πολωνία. Αυτή τη φορά, ο τυχερός που τα βρήκε, ήταν ο Mateusz Lachowicz.

Ο Kurowiak χαρακτήρισε τις ανακαλύψεις ως “ευχάριστες εκπλήξεις”.

“Αναπάντεχα, από ανιχνευτές ρουκετών γίναμε κυνηγοί θησαυρών”, είπε χαρακτηριστικά. Ο επικεφαλής της ομάδας σημείωσε ότι, στη διάρκεια των ανασκαφών, συνεργάζονται με επαγγελματίες αρχαιολόγους και, όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται έχουν παραδοθεί στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Πολωνίας και το Μουσείο του Κάλιζ.

Ο Kurowiak είπε πως η ομάδα του, έχει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας ανάμεσα στην οποία είναι και Αμερικανοί υποστηρικτές. “Είμαστε πολύ περήφανοι και, η ανακάλυψη μας επιβεβαιώνει πως είμαστε στον σωστό δρόμο και πως, αυτό που κάνουμε, είναι σημαντικό”, εξήγησε ο Kurowiak.

Στην Πολωνία, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συναρπαστικές ανακαλύψεις στη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Στο Γκντανσκ, αρχαιολόγοι έφεραν πρόσφατα στο φως μια ταφή ιππότη κάτω από ένα παγωτατζίδικο.

Στην Κρακοβία, εργάτες στη διάρκεια εκσκαφών στο βασιλικό κάστρο του Βαβέλ, ανακάλυψαν ένα δαχτυλίδι πολλών αιώνων, στις αρχές του καλοκαιριού.