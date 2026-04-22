ΗΠΑ: Παράταση στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο – «Μύθος» τα κέρδη 14 δισ. της Τεχεράνης

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε την παράταση της ελάφρυνσης των κυρώσεων στο ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης για ακόμη 30 ημέρες.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ανταπόκριση σε αιτήματα χωρών που πλήττονται άμεσα από τις ελλείψεις καυσίμων, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Μιλώντας σε ακρόαση της υποεπιτροπής πιστώσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ για τον προϋπολογισμό, ο Μπέσεντ εξήγησε ότι τα αιτήματα προήλθαν από οικονομικούς ηγέτες περίπου 10 χωρών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας την περασμένη εβδομάδα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντική στροφή της προηγούμενης στάσης του, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει πως δεν θα ανανέωνε τις εξαιρέσεις από τις κυρώσεις που έληγαν.

Απαντώντας στις επικρίσεις για τα οικονομικά οφέλη του Ιράν από αυτή την πολιτική, ο Μπέσεντ δήλωσε: «Οι εκτιμήσεις ότι το Ιράν έχει κερδίσει περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια δολάρια από την ελάφρυνση είναι ένας “μύθος“».

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός δεν παρείχε κάποιο στοιχείο ή συγκεκριμένο αριθμό για τα έσοδα της Τεχεράνης, επιμένοντας ωστόσο ότι η παράταση είναι απαραίτητη για τη στήριξη των κρατών που είναι «τα πιο ευάλωτα στις ελλείψεις πετρελαίου» λόγω της κρίσης στην περιοχή.