Πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ γυναικών ο Αθηναϊκός

Πρωταθλητής Ελλάδας στην Α1 Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 αναδείχθηκε ο Αθηναϊκός, μετά την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) να απορρίψει την ένσταση του Παναθηναϊκού για τον πρώτο τελικό των πλέι οφ.

Ως αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» αποκλείεται από τη συνέχεια της σειράς και ο τίτλος καταλήγει στην ομάδα του Βύρωνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4),

το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων

Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ

Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26

Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και

Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού

Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26».

Παναθηναϊκός ΑΟ: «Δεν προδίδουμε τις αρχές μας για κανέναν τίτλο, μια γροθιά ομάδα και κόσμος»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Παναθηναϊκός Α.Ο., μετά την απόρριψη της ένστασης των «πρασίνων» από το μονομελές δικαιοδοτικό όργανο της ΕΟΚ και την απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να προβεί στον αποκλεισμό τους από τους υπόλοιπους αγώνες των πλέι οφ της Α1 γυναικών στο μπάσκετ. «Δεν προδίδουμε τις αρχές μας για κανέναν τίτλο, μια γροθιά ομάδα και κόσμος» αναφέρει ο Παναθηναϊκός, μετά την κατάληξη του τίτλου του πρωταθλητή Ελλάδας στον Αθηναϊκό χωρίς να ολοκληρωθεί η σειρά των τελικών.

Στη σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρεται:

«Η διοίκηση του μεγαλύτερου και πολυνίκη ελληνικού Συλλόγου, έχει πρώτιστη υποχρέωση την προάσπιση των φιλάθλων και των αξιών του ΑΟ. Για κανένα πρωτάθλημα, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κόσμος του. Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας ακόμα πιο ισχυροί. Ακόμα περισσότερο ενωμένοι. Κόσμος, ομάδα και διοίκηση θα παραμείνουμε συσπειρωμένοι και με τους πόρους τους δικούς μας και των φιλάθλων μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να εμφανιστούμε την επόμενη σεζόν μια γροθιά διεκδικώντας και κατακτώντας τους τίτλους μέσα στο γήπεδο κι όχι στα γραφεία των αθλητικών δικαστών. Κι αυτό αποτελεί δέσμευση και θα το διαπιστώσουν όλοι άμεσα».

Ο πρώτος τελικός ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Εργάνης είχε διακοπεί στο ημίχρονο, λόγω της απόφασης των «πρασίνων» να μην επιστρέψουν στο παρκέ λόγω της απαγόρευσης εισόδου σε οπαδούς του, που είχαν αγοράσει εισιτήρια. Ο Αθηναϊκός αναδείχτηκε σήμερα (22/4) Πρωταθλητής Ελλάδας 2026.