Δείτε τα highlights του Game 2 του τελικού Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός για την GBL – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στον δεύτερο τελικό της Greek Basketball League, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Η νίκη των «πρασίνων» οφείλεται στη σφιχτή άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου που διέλυσε το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού και στην εξαιρετική εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

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Αθλητισμός

game2
(INTIME)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός επικράτησε των πρωταθλητών Ευρώπης με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League.
  • Με όπλο του τη σφιχτή άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη.
  • Πλέον η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ την προσεχή Δευτέρα για τον τρίτο τελικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με όπλο του τη σφιχτή άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου που διέλυσε το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που το πήρε… προσωπικά μετά την άσχημη εμφάνισή του στο Game 1, ο Παναθηναϊκός επικράτησε των πρωταθλητών Ευρώπης με 68-58 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Εύκολο 1-1 οι «Πράσινοι»

Πλέον η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ την προσεχή Δευτέρα για τον τρίτο τελικό (8/6, 21:00).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

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