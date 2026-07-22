Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας

Συναγερμός σήμανε στην Τεχεράνη, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ακούστηκαν εκρήξεις στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γερμανικού Πρακτορείου (dpa). Αυτές οι αναφορές έρχονται λίγο μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού για συνεχιζόμενα πλήγματα κατά του Ιράν για 11η νύχτα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Τεχεράνη φέρεται να γίνεται στόχος μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στις 7 Ιουλίου.

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Διεθνή Νέα

Τεχεράνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Τεχεράνη, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης.
  • Οι αναφορές αυτές έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν. Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούστηκαν πυρά από τα συστήματα αεράμυνας στην πρωτεύουσα.
  • Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Τεχεράνη φέρεται να γίνεται στόχος μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στις 7 Ιουλίου.

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Συναγερμός σήμανε στην Τεχεράνη, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γερμανικού Πρακτορείου (dpa).

Οι αναφορές αυτές έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν επίσης ότι ακούστηκαν πυρά από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σύμφωνα με το dpa, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Τεχεράνη φέρεται να γίνεται στόχος μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στις 7 Ιουλίου.

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