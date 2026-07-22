Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας

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Συναγερμός σήμανε στην Τεχεράνη, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γερμανικού Πρακτορείου (dpa).

Οι αναφορές αυτές έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα.

Reports of explosions in Karaj, Iran. This is about 1 hour away from the capital of Iran. There are reports of HEAVY Air defense activity in central, north, and east Tehran pic.twitter.com/OMOixUjMHZ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 22, 2026

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν επίσης ότι ακούστηκαν πυρά από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σύμφωνα με το dpa, πρόκειται για την πρώτη φορά που η Τεχεράνη φέρεται να γίνεται στόχος μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στις 7 Ιουλίου.