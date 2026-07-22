CENTCOM: Ολοκληρώθηκε η 11η διαδοχική νύχτα αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της 11ης συνεχόμενης νύχτας επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με τα πλήγματα να επικεντρώνονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε στρατιωτικές υποδομές, ναυτικές εγκαταστάσεις και κέντρα επιχειρήσεων.
Η CENTCOM ανέφερε ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τη CENTCOM, το Ιράν έχει επιτεθεί τους τελευταίους τρεις μήνες σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι έχει συμβάλει στη διέλευση εκατοντάδων πλοίων και μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου από την περιοχή.
Nωρίτερα, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.
Σύμφωνα με τη CENTCOM, στόχος των πληγμάτων ήταν ο περιορισμός των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή και ειδικότερα τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026