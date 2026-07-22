Τραμπ: Δασμός 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα από το 2028

Δασμό 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε ότι προτίθεται να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο θα οδηγήσει στην επιστροφή της παραγωγής φαρμάκων στις ΗΠΑ.

«Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνειακό δασμό μηδέν τοις εκατό για περίοδο δυο ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Μέχρι σήμερα, τα γενόσημα φάρμακα δεν υπάγονταν στους αμερικανικούς δασμούς που επιβλήθηκαν τον Απρίλιο στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι φτάνουν έως και το 100%.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε δώσει περιθώριο ενός έτους στον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, να αξιολογήσει το ζήτημα και να καταθέσει προτάσεις για νέα μέτρα που θα αφορούν τις εισαγωγές γενόσημων φαρμάκων.

«Το μέτρο αυτό έχει σκοπό να μετακινηθεί η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων στην Αμερική (σ.σ.: στις ΗΠΑ), τιμωρώντας τις εταιρείες που θα αποφασίσουν να μην κατασκευάσουν εργοστάσια και εγκαταστάσεις μέσα στην προθεσμία που τους δίνεται», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπική του ιδιοκτησία.

Κλείνοντας, σημείωσε πως η πολιτική που αφορά τα υπόλοιπα εισαγόμενα φάρμακα θα παραμείνει «ως έχει».