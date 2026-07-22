Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικατέστησε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ολεξάντρ Σίρσκι

Την αποπομπή του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τοποθετώντας στη θέση αυτή τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχαΐλο Ντραπάτι.

«Αποφάσισα ότι νέος αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα είναι ο Μιχαΐλο Ντραπάτι… Ευχαριστώ τον Ολεξάντρ Σίρσκι και όλους τους μαχητές μας για τη σθεναρή στάση τους στην πρώτη γραμμή του μετώπου», ανέφερε ο Ζελένσκι.

🚨BREAKING Zelensky dismisses Syrskyi, names Major General Mykhailo Drapatyi as new Commander-in-Chief of Ukraine’s Armed Forces pic.twitter.com/U7dTqrRJvd — DC_Global_News (@DC_Global_News) July 21, 2026

Ο 60χρονος Σίρσκι είχε δεχθεί επικρίσεις από μέρος της κοινής γνώμης, καθώς και από πολιτικούς και στρατιωτικούς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι δεν έδινε επαρκή βαρύτητα στις ανθρώπινες απώλειες και ότι ακολουθούσε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο χαρακτήριζαν «σοβιετικού τύπου».

Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ, ζητούσαν παράλληλα και την αποπομπή του στρατηγού Σίρσκι.