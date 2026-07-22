Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας και τα ηλεκτρικά πατίνια

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τον Προσωπικό Βοηθό, την Πρώιμη Παρέμβαση, τα άτομα με αναπηρία και τη στεγαστική πολιτική. Μεταξύ των ψηφισθεισών ρυθμίσεων είναι η κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών.

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Πολιτική

Η Βουλή των Ελλήνων
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με την ψήφο της πλειοψηφίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με διατάξεις για τον Προσωπικό Βοηθό, την Πρώιμη Παρέμβαση και άτομα με αναπηρία.
  • Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας.
  • Επίσης, προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την ψήφο της πλειοψηφίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τον Προσωπικό Βοηθό, την Πρώιμη Παρέμβαση, τα άτομα με αναπηρία και τη στεγαστική πολιτική.

Μετά την ψήφισή του, το νομοσχέδιο παίρνει τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να τεθεί σε ισχύ.

Μεταξύ των ψηφισθεισών διατάξεων, περιλαμβάνονται τόσο οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας, όσο και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών.

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