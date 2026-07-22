Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας και τα ηλεκτρικά πατίνια

Με την ψήφο της πλειοψηφίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τον Προσωπικό Βοηθό, την Πρώιμη Παρέμβαση, τα άτομα με αναπηρία και τη στεγαστική πολιτική.

Μετά την ψήφισή του, το νομοσχέδιο παίρνει τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να τεθεί σε ισχύ.

Μεταξύ των ψηφισθεισών διατάξεων, περιλαμβάνονται τόσο οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας, όσο και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών.