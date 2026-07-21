Σε κλοιό καύσωνα η χώρα με 43άρια και ανέμους την Τετάρτη – Οι περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό

Η Τετάρτη (22/7) αναμένεται να είναι η χειρότερη ημέρα του πρώτου καύσωνα αυτού του καλοκαιριού. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τον «ακραίο» βορειοδυτικό άνεμο, στα ανατολικά της χώρας θα εκτοξεύσει ως και τους 43 βαθμούς Κελσίου τη θερμοκρασία.

Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν την Τετάρτη έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, με ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι». Ήδη, η Αττική και άλλες Περιφέρειες έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για την Τετάρτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για τρεις περιοχές, προβλέποντας υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα την Τετάρτη με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σε Αττική και 3 περιφέρειες

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπόνηση τίθενται σε ισχύ.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, βάσει του πλαισίου που προβλέπεται για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης.

Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής.

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Τι ισχύει για τα delivery

Σε ό, τι αφορά στις επιχειρήσεις delivery, η παύση αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Θα μπορεί, ωστόσο, να παραμένει διαθέσιμη η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα, καθώς και η παράδοση με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό, εξαιρουμένων των δικύκλων και των μοτοποδηλάτων.

Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υγειονομικές μονάδες, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές, το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους είναι η εφαρμογή των προβλεπόμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος: Θα αλλάζουν κατευθύνσεις οι άνεμοι

Την Τετάρτη, σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο που μίλησε στο Star, θα υπάρχει ο πλέον επικίνδυνος συνδυασμός σε ότι αφορά την ευκολία που μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, αλλά και την ταχύτητα και το θερμικό φορτίο, με το οποίο μπορεί να εξαπλωθεί.

«Ο συνδυασμός αυτός είναι η πολύ μεγάλη ευκολία ανάφλεξης της βλάστησης λόγω των συνθηκών που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες. Η βλάστηση είναι εξαιρετικά ξερή, επομένως είναι εύκολη η έναρξη πυρκαγιάς και με την ταχύτητα με την οποία κινείται.

Ταυτόχρονα αύριο περιμένουμε την ενίσχυση των νότιων και νοτιοδυτικών ανέμων, ανάλογα με την περιοχή εντάσεως 5-6 μποφόρ και τοπικά σε εντάσεις που θα ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αρχικά θα έχουμε δυτικούς και νοτιοδυτικούς ανέμους στη δυτική Αττική σχεδόν νοτιοδυτικούς στην ανατολική, ωστόσο, το βράδυ περιμένουμε στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς.

Οπότε σε εκείνο το διάστημα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολες οι συνθήκες για το ανατολικό τμήμα της Αττικής.

Στην Αττική οι θερμοί ξηροί άνεμοι θα επιμείνουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ως δηλαδή και αργά τα μεσάνυχτα ως τις 3 τα ξημερώματα.»

Καλλιάνος: «Λίβας» από δυτικούς ανέμους «καίει» την Ελλάδα

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, δυτικοί, καυτοί άνεμοι έντασης 6-7, θα “υπερπηδήσουν”, ακόμα και την κορυφογραμμή της Πίνδου και θα πλήξουν όλη τη χώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιών.

Την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 43°C, ξεκινώντας από τους 25-27°C τις πρωινές ώρες. Στην Αττική αναμένεται να χτυπήσει τους 41°C, με τις ελάχιστες τιμές να μην πέφτουν κάτω από τους 29°C, υπό συνθήκες απόλυτης αιθρίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το βράδυ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 28 έως 39°C. Την ίδια ώρα, στην Κρήτη καθώς και στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 40°C, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος θα δείξει έως τους 39°C. Πιο συγκρατημένες αλλά εξίσου υψηλές τιμές θα καταγραφούν στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τα Επτάνησα, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 36°C.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Σε κατάσταση γενικής επιφυλακής τίθεται το σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω της πρόβλεψης για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Οι έλεγχοι θα είναι αυξημένοι σε δάση και εθνικούς δρυμούς, ενώ θα γίνονται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με τη συνδρομή και κινητών κέντρων drone. Περιπολίες θα πραγματοποιούν και οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται η ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Την Τρίτη συνεδρίασαν η η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κόκκινο» και «πορτοκαλί» συναγερμό

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για:

• την Περιφέρεια Αττικής,

• την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φθιώτιδας),

• την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας).

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για:

• την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Λακωνίας),

• την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας),

• την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας και Εύβοιας),

• την Περιφέρεια Θεσσαλίας,

• την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης),

• την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε Red Code η Αττική και άλλες περιοχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τίθενται αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

– η Περιφέρεια Αττικής,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

– η Περιφέρεια Θεσσαλίας,

– οι Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

– η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Περιπολίες, έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις, κινητά κέντρα drone

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος τίθεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων (ΓΕΕΘΑ, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΛ.ΚΕ.Δ., Σύλλογος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς), προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβασης όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ωρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα είναι τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Τουρνάς: Θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (21/7) δήλωσε:

«Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα.

Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5.

Άρα, λοιπόν, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μεγίστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Και βέβαια, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δασικές Υπηρεσίες, τα Σώματα Ασφαλείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, συνεπικουρούμενες από το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα συμβάντα που θα έχουμε μπροστά μας αύριο.

Όμως, θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο.

Θα ήθελα, επίσης, να πω ιδιαίτερα ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με συνθήκες άλλων εποχών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.

Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας».