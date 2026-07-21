Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Βαν με 12 παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με Ι.Χ. – Στο νοσοκομείο οι επτά από τους εννέα τραυματίες

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Αλεξανδρούπολη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 12 ανέρχονται οι παράτυποι μετανάστες που επέβαιναν σε όχημα τύπου van, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Μέστης Έβρου.
  • Συνολικά 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως διακινητής, διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης.
  • Οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα, ενώ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δεν φέρεται να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στους 12 ανέρχονται οι παράτυποι μετανάστες που επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. όχημα τύπου βαν, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα νωρίς το απόγευμα, μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που μετέφερε δύο άτομα, στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Μέστης Έβρου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πέραν των εννέα τραυματιών που διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», άλλοι έξι -πέντε γυναίκες κι ένας άνδρας μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως διακινητής- διακομίσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου από τον μέχρι στιγμής ιατρικό έλεγχο φέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

Στο «Σισμανόγλειο» μεταφέρθηκαν οι επτά από τους εννέα τραυματίες, έξι άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας 25 έως 30 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ