Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Βαν με 12 παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με Ι.Χ. – Στο νοσοκομείο οι επτά από τους εννέα τραυματίες

Στους 12 ανέρχονται οι παράτυποι μετανάστες που επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. όχημα τύπου βαν, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα νωρίς το απόγευμα, μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που μετέφερε δύο άτομα, στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Μέστης Έβρου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πέραν των εννέα τραυματιών που διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», άλλοι έξι -πέντε γυναίκες κι ένας άνδρας μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως διακινητής- διακομίσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου από τον μέχρι στιγμής ιατρικό έλεγχο φέρεται ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

Στο «Σισμανόγλειο» μεταφέρθηκαν οι επτά από τους εννέα τραυματίες, έξι άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας 25 έως 30 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.