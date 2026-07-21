Μεσσηνία: Απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για το κύκλωμα εμπρηστών – Οι νέες καταγγελίες και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Νέες, άκρως αποκαλυπτικές μαρτυρίες έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες και εξίσου ενδεικτικές για τη δράση του κυκλώματος εμπρηστών στη Μεσσηνία με βασικούς εμπλεκόμενους έναν κοινοτάρχη, τον αδελφό του αλλά και έναν πυροσβέστη.

Οι τρεις τους, που έχουν συλληφθεί και κρατούνται, αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη (22/7) στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις δήλωσαν αθώοι.

Πέρα από το ποινικό παρελθόν τους, που αφορά σε ναρκωτικά και οπλοκατοχή, έρχονται στο φως και νέες αποκαλύψεις μαρτύρων και θυμάτων του κυκλώματος, οι οποίες αναδεικνύουν το πολύ σκληρό πρόσωπο των δύο αδελφών, καθώς σε τουλάχιστον μία περίπτωση φέρονται να ξυλοκόπησαν πολύ άσχημα έναν άνδρα.

Μία ολόκληρη περιοχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1 ζούσε σε καθεστώς φόβου. Τρόμος, στυγνοί εκβιασμοί και φόβος για αντίποινα.

«Τα δύο αδέλφια πριν από λίγα χρόνια με είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου. Πριν από έναν μήνα πήγαν και ψέκασαν τις ελιές με δηλητήριο και ξεράθηκαν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί τους φοβάμαι».

«Θεωρώ ως πράξη εκδίκησης τον εμπρησμό στο χωράφι μου. Είχε προηγηθεί κόντρα με τους δράστες, επειδή στις προηγούμενες εκλογές υποστήριξα και εγώ και ο γιος μου τον αντίπαλο του», είπε ένας άλλος άνδρας, στην ΕΡΤ αυτή τη φορά, ενώ άλλη αναφέρει, ότι οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν επιβάλει μέχρι και «χαράτσι» στο αρδευτικό δίκτυο και όποιος τολμούσε να καταγγείλει τις απειλές έβρισκε τον μπελά του.

«Τον παρακαλούσα. Του έλεγα ότι ο πατέρας μου δεν θα έχει νερό να πιει, θα πεθάνει. Μόλις τον απείλησα ότι θα πάω στον δήμαρχο, να τον καταγγείλω, ήρθε και έβαλε καινούργιο ρολόι και είχαμε ξανά νερό να πιούμε. Μου είπε θυμωμένος “θα με βρίσκεις μπροστά σου”».

Εξίσου αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία που εμπλέκει τον πυροσβέστη σε ύποπτο περιστατικό εμπρησμού.

«Πριν λίγα χρόνια Αύγουστος στο χωριό κατέβηκα από το σπίτι και πήγα προς τη μυρωδιά, ακολουθώντας την. Στον δρόμο, πριν φτάσω στη φωτιά είδα ξαφνικά τον πυροσβέστη να έρχεται από εκεί που είχε πάρει φωτιά και μόλις τον είδα πάγωσα γιατί σε εκείνο το σημείο και εκείνη την ώρα δεν είχε καμία δουλειά εκεί. Προσπάθησε να μου δικαιολογηθεί κι έφυγε. Δεν το είχα πει σε κανέναν μέχρι σήμερα αυτό γιατί φοβόμουν».

Οι εμπλεκόμενοι δεν δίσταζαν ποτέ για τίποτα, όπως προκύπτει από τις μεταξύ τους επικοινωνίες.

«Και συ μετά θα πας να το ρυθμίσεις, που θα το βάλεις το, τι, θα σε πάρει τηλέφωνο μωρέ, που θα το βάλεις το, τη εεε, την Πέμπτη το βράδυ, ναι», λέει στον αδελφό του ο πρόεδρος της κοινότητας και συνεχίζει:

«Την Παρασκευή θα έρθω, θα το κανονίσω εγώ με τον… θα του πάρω το κατοστάρικο να ποτίσει, αλλιώς δεν του το δίνω. Τέλος πάντων, εντάξει αυτό».

«Θα φάμε παρέα το ξύλο»

Κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικές είναι και οι συνομιλίες των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των εμπρηστών στη Μεσσηνία που ήρθαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα. Οι διάλογοι καταγράφηκαν από τον κοριό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αποκαλύπτουν μια καλά οργανωμένη ομάδα.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες, που φέρνει στη δημοσιότητα o ΑΝΤ1, αποτυπώνονται οι σκιώδεις νυχτερινές τους εξορμήσεις σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής, όπως οι δεξαμενές νερού.

– Τι δουλειά κάνεις μέσα στη νύχτα (γυναίκα)

– Ε μα πρέπει να έχουμε νεράκι ρε παιδάκι μου

– Τι δουλειά κάνεις ρε π… μέσα στη νύχτα;

– Πρέπει να έχουμε νεράκι

– Πάρε με ένα βράδυ μαζί να δω τι κάνεις εκεί πάνω

– χαχαχα θα φάμε παρέα το ξύλο

Ακόμα κι όταν τα δυο αδέλφια αντιλήφθηκαν ότι ο κλοιός των αρχών στενεύει και ότι τα τηλέφωνά τους πιθανόν παρακολουθούνται, εκείνοι δεν πτοήθηκαν.

Πρόεδρος Κοινότητας: Κάνει και σένα ντιν ντιν το τηλέφωνο μέσα;

Αδελφός προέδρου: Ναι και κλείνει κιόλας. Τα παρακολουθούνε όλα, άστο.

Πρόεδρος κοινότητας: χαχαχαχα

Αδελφός: Άστους να παρακολουθούνε

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο πρόεδρος της κοινότητας και ο αδελφός του είχαν απασχολήσει τις αρχές ήδη από το ’24 για υποθέσεις ναρκωτικών και παράνομων όπλων. Έναν χρόνο μετά, άδειασαν αποθήκη στη Μεταμόρφωση, κλέβοντας εργαλεία αξίας δύο χιλιάδων ευρώ.

Οι μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες της δράσης των κατηγορουμένων αποκαλύπτουν ενώπιον των αρχών πως οι δράστες εξόντωναν όποιον δεν συμμορφωνόταν:

“Έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια πριν από έξι χρόνια με τα σύνεργα στα χέρια, τα αδέλφια να κόβουν του (…)τα λάστιχα, στον οποίο έχουν κάψει και την αποθήκη. Οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα, έχουν όπλα στο αμάξι και καταλαβαίνετε, γιατί δεν μιλάει ο κόσμος στο χωριό”.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Λάμπρος Τζούμης:

“Ένα πρωινό με ξύπνησαν στις 6:45 το πρωί για να μου πούνε ότι κινδυνεύει το χωριό, το χωριό μου είναι πολύ κοντά, είχα πάει στο ένα τέταρτο ήμουν και η φωτιά είχε ξεκινήσει στα 150 μέτρα. Εκείνη την ώρα το να ξεκινήσει μία φωτιά δεν μπορεί να αποδοθεί σε κανέναν λόγο παρά μόνο σε εσκεμμένη ενέργεια’’.

Την Τετάρτη οι τρεις κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Μάστερ… στην πλαστογραφία για δηλώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι πάντως είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Εις βάρος τους εκκρεμεί δίκη και αναμένεται να γίνει το 2027.

Πριν από περίπου 1,5 έτος ο πρόεδρος της κοινότητας και ο αδελφός του είχαν συλληφθεί και σε βάρος τους είχε σχηματισθεί δικογραφία για κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, αλλά και για οπλοκατοχή.

Ο ANT1 είχε αποκαλύψει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται και με εκείνη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ο σταθμός μετέδωσε πως στο κάδρο των ευθυνών αναμένεται να μπει και μία γυναίκα.

Στις συνομιλίες τις οποίες έχει καταγράψει η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού αυτή η γυναίκα ακούγεται να συνομιλεί με τον πυροσβέστη, που έχει συλληφθεί, και λέει πώς θα πλαστογραφήσουν υπογραφές σε εξουσιοδοτήσεις και δηλώσεις για ενοικίαση αγροτεμαχίων. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη συνομιλία η γυναίκα επιχειρεί να καθησυχάσει τον πυροσβέστη, ο οποίος είχε κάποιες ανησυχίες για πιθανό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντάς του χαρακτηριστικά πώς έχει πάρει μάστερ στην πλαστογραφία.

«Έχουμε κάνει τόσες και τόσες. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες δύο;».

Μέλος οργάνωσης: Πες τους να τους πει ή εσύ να στείλουν στο Viber ή στο messenger ο καθένας την υπογραφή του, πώς τη βάζει, για να την κάνουμε στα χαρτιά πάνω πλαστογραφία. Μπορώ να την κάνω, μην ανησυχείς, έχω πάρει μάστερ σε αυτό. Γιατί αν γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην υπογραφή, έχει πρόβλημα με αυτά που γίνονται τώρα, κατάλαβες; Ειδικά στα χειρόγραφα σίγουρα θα ελεγχθούν.

Πυροσβέστης: Ε μα γι’ αυτό θέλω να κάνω τι…

Μέλος οργάνωσης: Ε και πάλι ελέγχονται. Μόνο τα ηλεκτρονικά τώρα τα έχουν μόνο έτσι, αλλά μπορούμε να την κάνουμε την πλαστογραφία, έχουμε κάνει τόσες και τόσες, δεν μπορούμε να κάνουμε δύο;»

Οι τρεις κατηγορούνται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, για επτά πυρκαγιές, κυρίως κατά τα έτη 2024 και 2025, σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του δήμου Πύλου – Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων.