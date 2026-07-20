Μεσσηνία: Οι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα εμπρηστών – «Θα φάμε παρέα το ξύλο» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των εμπρηστών στη Μεσσηνία που έρχονται στη δημοσιότητα. Οι διάλογοι καταγράφηκαν από τον κοριό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αποκαλύπτουν μια καλά οργανωμένη ομάδα.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες, που φέρνει στη δημοσιότητα o ΑΝΤ1, αποτυπώνονται οι σκιώδεις νυχτερινές τους εξορμήσεις σε κρίσιμες υποδομές της περιοχής, όπως οι δεξαμενές νερού.

Σε έναν σοκαριστικό διάλογο με γυναίκα, το βασικό στέλεχος της οργάνωσης ομολογεί πως αν εντοπιστούν εκεί που δεν πρέπει, το τίμημα θα είναι “ξύλο“.

– Τι δουλειά κάνεις μέσα στη νύχτα (γυναίκα)

– Ε μα πρέπει να έχουμε νεράκι ρε παιδάκι μου

– Τι δουλειά κάνεις ρε π… μέσα στη νύχτα;

– Πρέπει να έχουμε νεράκι

– Πάρε με ένα βράδυ μαζί να δω τι κάνεις εκεί πάνω

– χαχαχα θα φάμε παρέα το ξύλο

Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος Εποχικών Πυροσβεστών, Γιώργος Τζελέπης:

“Στην υπηρεσία των Γαργαλιάνων, στην Πυροσβεστική Διοίκηση Καλαμάτας ανήκει το συγκεκριμένο κλιμάκιο. Αιφνιδιάστηκαν, γιατί δεν νοείται άνθρωπος, ο οποίος υπηρετεί στο πυροσβεστικό σώμα, να ακούμε ότι κατηγορείται για εμπρησμούς, είναι αδιανόητο.”

«Άστους να παρακολουθούνε»

Ακόμα κι όταν τα δυο αδέλφια αντιλήφθηκαν ότι ο κλοιός των αρχών στενεύει και ότι τα τηλέφωνά τους πιθανόν παρακολουθούνται, εκείνοι δεν πτοήθηκαν.

Πρόεδρος Κοινότητας: Κάνει και σένα ντιν ντιν το τηλέφωνο μέσα;

Αδελφός προέδρου: Ναι και κλείνει κιόλας. Τα παρακολουθούνε όλα, άστο.

Πρόεδρος κοινότητας: χαχαχαχα

Αδελφός: Άστους να παρακολουθούνε

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο πρόεδρος της κοινότητας και ο αδελφός του είχαν απασχολήσει τις αρχές ήδη από το ’24 για υποθέσεις ναρκωτικών και παράνομων όπλων. Έναν χρόνο μετά, άδειασαν αποθήκη στη Μεταμόρφωση, κλέβοντας εργαλεία αξίας δύο χιλιάδων ευρώ.

Οι μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες της δράσης των κατηγορουμένων αποκαλύπτουν ενώπιον των αρχών πως οι δράστες εξόντωναν όποιον δεν συμμορφωνόταν:

“Έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια πριν από έξι χρόνια με τα σύνεργα στα χέρια, τα αδέλφια να κόβουν του (…)τα λάστιχα, στον οποίο έχουν κάψει και την αποθήκη. Οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα, έχουν όπλα στο αμάξι και καταλαβαίνετε, γιατί δεν μιλάει ο κόσμος στο χωριό”.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Λάμπρος Τζούμης:

“Ένα πρωινό με ξύπνησαν στις 6:45 το πρωί για να μου πούνε ότι κινδυνεύει το χωριό, το χωριό μου είναι πολύ κοντά, είχα πάει στο ένα τέταρτο ήμουν και η φωτιά είχε ξεκινήσει στα 150 μέτρα. Εκείνη την ώρα το να ξεκινήσει μία φωτιά δεν μπορεί να αποδοθεί σε κανέναν λόγο παρά μόνο σε εσκεμμένη ενέργεια’’.

Την Τετάρτη οι τρεις κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Μάστερ… στην πλαστογραφία για δηλώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι πάντως είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Εις βάρος τους εκκρεμεί δίκη και αναμένεται να γίνει το 2027.

Πριν από περίπου 1,5 έτος ο πρόεδρος της κοινότητας και ο αδελφός του είχαν συλληφθεί και σε βάρος τους είχε σχηματισθεί δικογραφία για κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, αλλά και για οπλοκατοχή.

Ο ANT1 είχε αποκαλύψει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται και με εκείνη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ο σταθμός μετέδωσε πως στο κάδρο των ευθυνών αναμένεται να μπει και μία γυναίκα.

Στις συνομιλίες τις οποίες έχει καταγράψει η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού αυτή η γυναίκα ακούγεται να συνομιλεί με τον πυροσβέστη, που έχει συλληφθεί, και λέει πώς θα πλαστογραφήσουν υπογραφές σε εξουσιοδοτήσεις και δηλώσεις για ενοικίαση αγροτεμαχίων. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη συνομιλία η γυναίκα επιχειρεί να καθησυχάσει τον πυροσβέστη, ο οποίος είχε κάποιες ανησυχίες για πιθανό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντάς του χαρακτηριστικά πώς έχει πάρει μάστερ στην πλαστογραφία.

«Έχουμε κάνει τόσες και τόσες. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες δύο;».

Μέλος οργάνωσης: Πες τους να τους πει ή εσύ να στείλουν στο Viber ή στο messenger ο καθένας την υπογραφή του, πώς τη βάζει, για να την κάνουμε στα χαρτιά πάνω πλαστογραφία. Μπορώ να την κάνω, μην ανησυχείς, έχω πάρει μάστερ σε αυτό. Γιατί αν γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην υπογραφή, έχει πρόβλημα με αυτά που γίνονται τώρα, κατάλαβες; Ειδικά στα χειρόγραφα σίγουρα θα ελεγχθούν.

Πυροσβέστης: Ε μα γι’ αυτό θέλω να κάνω τι…

Μέλος οργάνωσης: Ε και πάλι ελέγχονται. Μόνο τα ηλεκτρονικά τώρα τα έχουν μόνο έτσι, αλλά μπορούμε να την κάνουμε την πλαστογραφία, έχουμε κάνει τόσες και τόσες, δεν μπορούμε να κάνουμε δύο;».