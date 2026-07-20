Λένα Μαντά: «Είσαι μακριά και δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω…» – Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της

Η Λένα Μαντά, ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της. Η δημοσίευση περιλαμβάνει και φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία. 

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Λένα Μαντά
Φωτογραφία: Instagram/lenamanta.official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Λένα Μαντά, ευχήθηκε με γλυκά και συγκινητικά λόγια στον γιο της για τα γενέθλιά του, μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε πρόσφατες φωτογραφίες του γιου της, αλλά και στιγμιότυπα από την παιδική του ηλικία.
  • Η συγγραφέας εξέφρασε την αγάπη της, γράφοντας: «Είσαι μακριά και δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω. Αλλά οι ευχές και τα φιλιά μου θα ταξιδέψουν στο Αιγαίο και θα σε φτάσουν!».

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Η Λένα Μαντά εκτός από μία επιτυχημένη συγγραφέας, είναι και μία τρυφερή μητέρα. Σε post που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, ευχήθηκε με πολύ γλυκά και συγκινητικά λόγια στον γιο της, για τα γενέθλιά του.

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Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε όχι μόνο πρόσφατες φωτογραφίες, αλλά και στιγμιότυπα από την περίοδο που το παιδί της ήταν ακόμα πολύ μικρό.

Λένα Μαντά
Φωτογραφία: Instagram/lenamanta.official

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες, τον βλέπουμε να ποζάρει μεγάλος πλέον, αλλά κρατώντας ένα ζακετάκι που του είχε πλέξει η προγιαγιά του, πριν γεννηθεί.

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Στη λεζάντα της, η Λένα Μαντά έγραψε: «Σαν σήμερα γεννήθηκες. Κάποτε χωρούσες στην αγκαλιά μου. Τώρα χωράω στη δική σου… Σε είδα να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ίδιος ο πατέρας σου: τρυφερός, πεισματάρης, με κοφτερό μυαλό αλλά και θεότρελος!

Λένα Μαντά
Φωτογραφία: Instagram/lenamanta.official

Γιε μου χρόνια σου πολλά! Είσαι μακριά και δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω. Αλλά οι ευχές και τα φιλιά μου θα ταξιδέψουν στο Αιγαίο και θα σε φτάσουν!

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Αγόρι μου έπεσες και σηκώθηκες πολλές φορές. Έκλαψες και γέλασες. Εύχομαι από δω και πέρα μόνο καλά στον δρόμο σου παλικάρι μου! Αμέτρητα φιλιά από τη μαμά σου! ΥΓ. Το ζακετάκι στην πρώτη φωτογραφία, το είχε πλέξει η γιαγιά μου πριν γεννηθείς!». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Manta Official (@lenamanta.official)

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