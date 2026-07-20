Λένα Μαντά: «Είσαι μακριά και δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω…» – Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της

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Η Λένα Μαντά εκτός από μία επιτυχημένη συγγραφέας, είναι και μία τρυφερή μητέρα. Σε post που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram, ευχήθηκε με πολύ γλυκά και συγκινητικά λόγια στον γιο της, για τα γενέθλιά του.

Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε όχι μόνο πρόσφατες φωτογραφίες, αλλά και στιγμιότυπα από την περίοδο που το παιδί της ήταν ακόμα πολύ μικρό.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες, τον βλέπουμε να ποζάρει μεγάλος πλέον, αλλά κρατώντας ένα ζακετάκι που του είχε πλέξει η προγιαγιά του, πριν γεννηθεί.

Στη λεζάντα της, η Λένα Μαντά έγραψε: «Σαν σήμερα γεννήθηκες. Κάποτε χωρούσες στην αγκαλιά μου. Τώρα χωράω στη δική σου… Σε είδα να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ίδιος ο πατέρας σου: τρυφερός, πεισματάρης, με κοφτερό μυαλό αλλά και θεότρελος!

Γιε μου χρόνια σου πολλά! Είσαι μακριά και δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω. Αλλά οι ευχές και τα φιλιά μου θα ταξιδέψουν στο Αιγαίο και θα σε φτάσουν!

Αγόρι μου έπεσες και σηκώθηκες πολλές φορές. Έκλαψες και γέλασες. Εύχομαι από δω και πέρα μόνο καλά στον δρόμο σου παλικάρι μου! Αμέτρητα φιλιά από τη μαμά σου! ΥΓ. Το ζακετάκι στην πρώτη φωτογραφία, το είχε πλέξει η γιαγιά μου πριν γεννηθείς!».