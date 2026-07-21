Ευγενία Σαμαρά: Ελεύθερη και ωραία

Η Ευγενία Σαμαρά φαίνεται να διανύει μια νέα, πιο ανέμελη περίοδο μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, απολαμβάνοντας το φετινό καλοκαίρι με ταξίδια, φίλους και συνδυάζοντας αρμονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τη διασκέδαση και την ξεκούραση. Έχει ήδη κάνει αποδράσεις σε προορισμούς όπως η Ματέρα της Ιταλίας και η Πάρος, όπου βρέθηκε για τον γάμο της φίλης της Αθηνάς Οικονομάκου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τελευταίοι μήνες φαίνεται πως σηματοδότησαν μια νέα, πιο ανέμελη περίοδο για την Ευγενία Σαμαρά, μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο.
  • Καταφέρνει να συνδυάζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της με τη διασκέδαση και την ξεκούραση, έχοντας ταξιδέψει στη μαγευτική Ματέρα της νότιας Ιταλίας και στην Πάρο για το πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου.
  • Όλα δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι ανήκει στην Ευγενία, με την ηθοποιό να έχει σχεδιάσει ένα καλοκαίρι γεμάτο από φίλους, ταξίδια και θάλασσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι τελευταίοι μήνες φαίνεται πως σηματοδότησαν μια νέα, πιο ανέμελη περίοδο για την Ευγενία Σαμαρά. Μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, με τον οποίο διατηρούσε μια διακριτική σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός μοιάζει να έχει αφήσει πίσω της αυτό το κεφάλαιο και να απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι.

Ευγενία Σαμαρά: «Μετά την απώλεια του πατέρα μου είδα την πραγματικότητα γύρω μου» – Η συγκινητική εξομολόγηση της ηθοποιού

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι η εποχή της ξεγνοιασιάς κάνοντας ταξίδια μαζί με φίλους και χτίζοντας όμορφες αναμνήσεις. Η Ευγενία μοιάζει έτοιμη να ζήσει ένα καλοκαίρι μόνο με τα απαραίτητα: καλή διάθεση και ανθρώπους που αγαπά.

H Ευγενία Σαμαρά έκανε μια βουτιά στον Ατλαντικό – Δείτε τις φωτογραφίες της με μπικίνι στη Λισαβόνα

Καταφέρνει να συνδυάζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της με τη διασκέδαση και την ξεκούραση. Τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες της παράστασης «Πριν και μετά τα παιδιά». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεατρική συνάντηση, που περιγράφει ιστορίες της καθημερινότητας με χιούμορ, αλλά και προβληματισμό.

Η Ευ. Σαμαρά μοιάζει να ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή. Τα ταξίδια είναι η μεγάλη αγάπη της και έχει κάνει ήδη τις πρώτες αποδράσεις της. Ταξίδεψε στη μαγευτική Ματέρα της νότιας Ιταλίας, έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Περπάτησε στα διάσημα πέτρινα σοκάκια των ιστορικών Sassi, απόλαυσε τη μοναδική αρχιτεκτονική της πόλης και μοιράστηκε εικόνες γεμάτες φως και αυθεντική ιταλική αισθητική. Τα ταξίδια της συνδυάζουν συνήθως φύση, πολιτισμό και ποιότητα ζωής, ενώ της αρέσει να εμβαθύνει στις κουλτούρες των χωρών που επισκέπτεται.

Από το πρόγραμμά της δεν θα μπορούσε να λείπει και το μεγάλο πάρτι της στενής φίλης της, Αθηνάς Οικονομάκου. Η Πάρος ήταν ο επόμενος σταθμός, καθώς βρέθηκε στο νησί για την ανταλλαγή όρκων της ηθοποιού και του Μπρούνο Τσερέλα. Μαζί με αγαπημένους φίλους έζησε μοναδικές στιγμές, χαρούμενη για την ευτυχία της Αθηνάς.

Ολα δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι ανήκει στην Ευγενία. Με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις να συνδυάζονται αρμονικά με μικρές και μεγαλύτερες αποδράσεις, η ηθοποιός έχει σχεδιάσει ένα καλοκαίρι γεμάτο από φίλους, ταξίδια και θάλασσα.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να συμπεριλάβουν περισσότερες βαλίτσες, νέους προορισμούς και την ανεμελιά που φαίνεται ότι έχει επιλέξει να θέσει ως προτεραιότητα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ