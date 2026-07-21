Ευγενία Σαμαρά: Ελεύθερη και ωραία

Οι τελευταίοι μήνες φαίνεται πως σηματοδότησαν μια νέα, πιο ανέμελη περίοδο για την Ευγενία Σαμαρά. Μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, με τον οποίο διατηρούσε μια διακριτική σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός μοιάζει να έχει αφήσει πίσω της αυτό το κεφάλαιο και να απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι η εποχή της ξεγνοιασιάς κάνοντας ταξίδια μαζί με φίλους και χτίζοντας όμορφες αναμνήσεις. Η Ευγενία μοιάζει έτοιμη να ζήσει ένα καλοκαίρι μόνο με τα απαραίτητα: καλή διάθεση και ανθρώπους που αγαπά.

Καταφέρνει να συνδυάζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της με τη διασκέδαση και την ξεκούραση. Τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες της παράστασης «Πριν και μετά τα παιδιά». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεατρική συνάντηση, που περιγράφει ιστορίες της καθημερινότητας με χιούμορ, αλλά και προβληματισμό.

Η Ευ. Σαμαρά μοιάζει να ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή. Τα ταξίδια είναι η μεγάλη αγάπη της και έχει κάνει ήδη τις πρώτες αποδράσεις της. Ταξίδεψε στη μαγευτική Ματέρα της νότιας Ιταλίας, έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Περπάτησε στα διάσημα πέτρινα σοκάκια των ιστορικών Sassi, απόλαυσε τη μοναδική αρχιτεκτονική της πόλης και μοιράστηκε εικόνες γεμάτες φως και αυθεντική ιταλική αισθητική. Τα ταξίδια της συνδυάζουν συνήθως φύση, πολιτισμό και ποιότητα ζωής, ενώ της αρέσει να εμβαθύνει στις κουλτούρες των χωρών που επισκέπτεται.

Από το πρόγραμμά της δεν θα μπορούσε να λείπει και το μεγάλο πάρτι της στενής φίλης της, Αθηνάς Οικονομάκου. Η Πάρος ήταν ο επόμενος σταθμός, καθώς βρέθηκε στο νησί για την ανταλλαγή όρκων της ηθοποιού και του Μπρούνο Τσερέλα. Μαζί με αγαπημένους φίλους έζησε μοναδικές στιγμές, χαρούμενη για την ευτυχία της Αθηνάς.

Ολα δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι ανήκει στην Ευγενία. Με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις να συνδυάζονται αρμονικά με μικρές και μεγαλύτερες αποδράσεις, η ηθοποιός έχει σχεδιάσει ένα καλοκαίρι γεμάτο από φίλους, ταξίδια και θάλασσα.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να συμπεριλάβουν περισσότερες βαλίτσες, νέους προορισμούς και την ανεμελιά που φαίνεται ότι έχει επιλέξει να θέσει ως προτεραιότητα.