Του αγοριού απέναντι: Τσιμιτσέλης- Γεωργούλης κέρδισαν το στοίχημα του καλοκαιριού

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Είδαμε την παράσταση “Του αγοριού απέναντι” στο θέατρο Άλσος και καταλαβαίνουμε γιατί πήρε παράταση.

της Νάντιας Ρηγάτου

Στο Άλσος αυτό το καλοκαίρι στήνεται ένα γλέντι κινηματογραφικό. Ένας λαμπερός θίασος αναλαμβάνει να ζωντανέψει στη σκηνή ήρωες και ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Τα διαχρονικά μουσικά αριστουργήματα του Μίμη Πλέσσα δίνουν τον παλμό της απόλυτης διασκέδασης στην παράσταση ενώ οι ατάκες του γνωστού συγγραφικού διδύμου Ρέππα-Παπαθανασίου απογειώνουν τη διάθεση του κοινού.

Ο Γιώργος Λιβάνης τραγουδά ζωντανά στη σκηνή τα χρυσά κινηματογραφικά τραγούδια και κερδίζει τις εντυπώσεις με την αξιοπρεπή του παρουσία.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απολαυστικός και συνεπής σε αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος να βλέπει από τον ίδιο, ο πάντα γοης στα μάτια των γυναικών Αλέξης Γεωργούλης αλλά και ο υπερταλαντούχος Λευτέρης Ελευθερίου δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Στις γυναίκες, η παιχνιδιάρα στη σκηνή Κατερίνα Γερονικολού μαζί με την καλλίφωνη Νίκη Λάμη και τη χειμαρώδη Κατερίνα Ζαρίφη κάνουν τα πάντα για τον έρωτα.

Η Ναταλία Δραγούμη αφήνει το κοινό άφωνο με τους κοιλιακούς της ενώ η Σοφία Κουρτίδου σοκάρει κυριολεκτικά με τις φωνητικές της δυνατότητες.

Την παράσταση κλέβει η …Ελληνίδα μάνα!

Χριστίνα Τσάφου και Μαρία Φιλίππου δεν αφήνουν τους θεατές να πάρουν ανάσα από τα γέλια!

Παρά τη μεγάλη διάρκεια του έργου -150 λεπτά, η ιστορία κυλάει με απίστευτο ρυθμό, πολύ γέλιο και τραγούδι και δεν καταλαβαίνεις πως περνάει η ώρα.

Μια φαντασμαγορική εμπειρία κάτω από τα αστέρια που μπορείς να ζήσεις μέχρι 3 Οκτωβρίου μιας και πήρε παράταση!

Πρωταγωνιστούν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου.

Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Πεμπτη – Παρασκευή – Σάββατο

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

Συνεχίζεται στο Θέατρο Άλσος από τις 28 Αυγούστου μέχρι και 3 Οκτωβρίου