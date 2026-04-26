Αλέξης Γεωργούλης: Ξεκίνησαν οι πρόβες για την επιστροφή του στο θέατρο ύστερα από 11 χρόνια

Ο ηθοποιός αυτό το καλοκαίρι δίνει ραντεβού με το κοινό στο θέατρο Άλσος σε σκηνικά που θυμίζουν παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Ο Αλέξης Γεωργούλης ύστερα από μια παύση 11 ετών ανεβαίνει ξανά στη θεατρική σκηνή το φετινό καλοκαίρι. Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση “Του αγοριού απέναντι” που υπογράφει το δίδυμο των επιτυχιών Ρέππας – Παπαθανασίου.

Η παράσταση δεν είναι μεταφορά της κινηματογραφικής ταινίας “Μια κυρία στα μπουζούκια” όπου η αξέχαστη Μαίρη Χρονοπούλου το είχε ερμηνεύσει για τα μάτια του Φαίδωνα Γεωργίτση.

Οι ήρωες όμως και οι ιστορίες που θα ξετυλιχθούν στη σκηνή του θεάτρου Άλσους είναι εμπνευσμένες από το το ελληνικό σινεμά αλλά και από τα χρυσά κινηματογραφικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.

Γιάννης Τσιμιτσέλης και Κατερινά Γερονικολού μαζί στη ζωή, μαζί και στη σκηνή αυτό το καλοκαίρι αλλά και Ναταλία Δραγούμη, Λευτέρης Ελευθερίου και Κατερίνα Ζαρίφη συνθέτουν το θίασο των πρωταγωνιστών.

Μαζί τους οι Χριστίνα Τσάφου, Μαρία Φιλίππου, Σοφία Κουρτίδου, Νίκη Λάμη και ο Μανώλης Κλωνάρης.

Τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα θα εμηνεύει ο Γιώργος Λιβάνης, κάτι που ομολογώ ότι αποτελεί μεγάλη έκπληξη και ανυπομονώ να δω τον τραγουδιστή στο θεατρικό του ντεμπούτο.

Ο πρόβες έχουν ξεκινήσει και όπως μαθαίνω στήνεται μια γιορτή ελληνικού σινεμά με πολλή μουσική, χρώμα και άφθονο γέλιο.

Η πρεμιέρα αναμένεται μέσα Ιουνίου χωρίς να υπάρχει για την ώρα επίσημη ημερομηνία έναρξης.