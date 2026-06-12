Μεξικό: Νέα δολοφονία δημοσιογράφου που είχε στοχοποιηθεί για το ρεπορτάζ του

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Μεξικανός δημοσιογράφος που ειδικευόταν στο αστυνομικό ρεπορτάζ δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, έκανε γνωστό η εφημερίδα για την οποία εργαζόταν στην πολιτεία Βερακρούς του Μεξικού, όπου συνάδελφός του είχε δολοφονηθεί τον Ιανουάριο, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θέατρο βίαιων συγκρούσεων μεταξύ καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές είχε δεχτεί απειλές εξαιτίας της δημοσιογραφικής δουλειάς του και του παρεχόταν προστασία από τις τοπικές αρχές, ανέφερε η εφημερίδα Vanguardia μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λόπες Βαλδές δολοφονήθηκε στην πόλη Πόσα Ρίκα, όταν στον στοχοποίησαν «ένοπλοι καθώς κυκλοφορούσε» σε λεωφόρο, εξήγησε η εφημερίδα στην ψηφιακή έκδοσή της.

Ο δημοσιογράφος πυροβολήθηκε και πέθανε επί τόπου. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει συλλήψεις ούτε έχουν αποκαλύψει πιθανό κίνητρο για την επίθεση.

🔴Privan de la vid@ a comunicador Luis Ángel López Valdez en Poza Rica https://t.co/HeWwywJSqi pic.twitter.com/s55yM4WKKc — Cambio Digital (@CambioDigital) June 11, 2026

Η εφημερίδα του κάλεσε ο φόνος του ρεπόρτερ της «να μην μείνει ατιμώρητος».

Ο δημοσιογράφος τελούσε υπό κρατικά μέτρα προστασίας έπειτα από αναφορές για απειλές που φέρεται να έλαβε κατά την άσκηση της επαγγελματικής του εργασίας.

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για όσους και όσες ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Πάνω από 150 επαγγελματίες αυτού του χώρου έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Πολλοί δολοφονημένοι δημοσιογράφοι εργάζονταν σε περιοχές που λυμαίνεται το οργανωμένο έγκλημα.

Η Βερακρούς, πολιτεία με ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο βίαιων συγκρούσεων διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο, δημοσιογράφος που κάλυπτε το αστυνομικό ρεπορτάζ για το μέσο ενημέρωσης Codigo Norte, έπεφτε νεκρός από σφαίρες στην πολιτεία αυτή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP