Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία: 3 τραυματίες – Συνελήφθη ο δράστης που υποστήριξε ότι τον «διέταξε ο Αλλάχ»

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Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 11:30 π.μ. κοντά στο Porte de Clichy, στο βόρειο Παρίσι, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro από αστυνομικές πηγές.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ της μπρασερί Les Deux Coupoles και της στάσης του τραμ Porte de Clichy. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμούς στην οσφυϊκή μοίρα και την κοιλιά αντίστοιχα. Τα θύματα είναι 19, 24 και 36 ετών.

«Έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», αναφέρει η αστυνομία του Παρισιού.

Συνελήφθη ο δράστης – «Ο Αλλάχ με διέταξε»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα οπλισμένο με δύο μαχαίρια να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο. Ο αστυνομικός κάλεσε ενισχύσεις και ακολούθησε τον δράστη, τελικά συλλαμβάνοντας τον με τη βοήθεια ενός περιπολικού.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος φαίνεται να κρατείται από πολλά άτομα. Φαίνεται κάπως αποπροσανατολισμένος και λέει: «Ο Αλλάχ με διέταξε».